Dos heridos en un accidente en Soria tras arrollar a varios jabalíes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dos personas ha resultado heridas, en un principio con carácter leve, tras un accidente de tráfico a causa del atropello de animales salvajes, concretamente jabalíes. Los hechos han tenido lugar en el sureste de la provincia de Soria.

Según recogen fuentes de la central de emergencias 112 de Castilla y León, el aviso se recibió a las 23.23 horas del sábado, cuando una llamada alertaba de la colisión de un coche contra varios jabalíes en la calzada. Había ocurrido en el kilómetro 83 de la carretera CL-116, dentro del término municipal de Monteagudo de las Vicarías, cuando el turismo circulaba en sentido Zaragoza.

Las primeras informaciones apuntaban a que dos personas habían resultado heridas, en un principio leves. Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y al Sacyl. Desde allí se envió un equipo médico y dos ambulancias de soporte vital básico para atender a los heridos.