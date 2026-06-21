Bomberos, sanitarios y Guardia Civil colaboran para rescatar a un senderista herido en San Esteban

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Rescate en Soria en la mañana del domingo. Una persona herida mientras recorría una senda en San Esteban de Gormaz ha requerido los servicios de los bomberos de la Diputación del parque local, la Guardia Civil y sanitarios para poder ser evacuada después de sufrir una fractura a primera hora de la mañana.

Bomberos de la Diputación del parque de la Ribera han participado en el rescate de una persona accidentada, con rotura en una pierna a la altura de la rodilla, en el sendero de la Peña Magdalena de San Esteban de Gormaz. El aviso lo han realizado los compañeros del accidentado a las 7.30 horas. Se ha realizado la inmovilización en el tablero espinal y se ha porteado a pie hasta la ambulancia.

Desde el parque se han desplazado un cabo, tres bomberos y un auxiliar de extinción, además de la presencia de dos sanitarios y tres guardias civiles. En total, 10 efectivos de los servicios públicos han participado en la resolución del sucesos. A las 8.30 horas se ha podido regresar al parque sanestebeño.