El pueblo de Soria que se ilumina con miles de velas al caer la noche (fotos)

Salduero de iluminó una vez más con miles de velasMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Salduero volvió a convertirse en un escenario de luz con una nueva edición de ‘Las Luces del Duero’, una cita que reúne a vecinos y visitantes, cada vez más, alrededor del río Duero durante una noche marcada por las velas, la música y el romanticismo. El municipio, con todos sus vecinos participando en la puesta en escena, lleva a cabo esta mágica noche que nació en 2020 como un homenaje marcado por el Covid.

Al caer la noche, miles de velas comienzan a iluminar las calles, la plaza y las zonas próximas al río, creando un paisaje nocturno único en el que la luz de las llamas se reflejan sobre el agua del Duero y crea espectaculares diseños de fuego, ángeles, formas geométricas o palabras. Los vecinos transforman el pueblo entero en una obra de arte efímera, decorando también así para la ocasión sus casas y parques.

La jornada había contó también con actuaciones musicales en directo, en concreto, Monipolio fueron los primeros en tocar, seguidos por Arroz con leche, acompañando así el recorrido de los asistentes y reforzando el ambiente especial de la noche.