El pueblo de Soria que se ilumina con miles de velas al caer la noche (fotos)

La jornada había contó también con actuaciones musicales en directo, en concreto,
Monipolio fueron los primeros en tocar, seguidos por Arroz con leche, acompañando así el recorrido de los asistentes y reforzando el ambiente especial de la noche.
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