La Diputación da luz verde al Plan de Empleo tras la firma de la interventora

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, quitó este lunes importancia a las declaraciones realizadas por la portavoz socialista, Esther Pérez, sobre el Plan de Empleo y el visto bueno dado a pesar de un informe desfavorable de los técnicos y la ausencia de un informe favorable de la Junta al plan de sostenibilidad financiera.

Sin embargo, el regidor subrayó que precisamente este lunes firmó un certificado elevado por la interventora para que el plan salga adelante que recoge «que el no cumplir esas reglas fiscales únicamente se debe a que hay unas partidas de exceso de financiación afectada en la Diputación. He firmado el documento y el próximo miércoles saldrá en el BOP por lo que no hay ningún problema. Pero es que no lo había antes tampoco». En opinión de Serrano, «las declaraciones realizadas por Esther Pérez se deben a que ese día tenían que salir a desviar la atención y salieron con el tema del Plan de Empleo que, sin embargo, tanto interesa a los ayuntamientos porque se contrata a trabajadores para este verano».

El presidente de la Diputación realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que, entre otras cosas, dio luz verde a tres convenios con asociaciones que trabajan por el impulso turístico de la provincia de Soria. Así, se ha aprobado el primer convenio de colaboración con el Consorcio de la Ruta del Vino Ribera del Duero con 15.000 euros, donde la Diputación de Soria se une a la red de diputaciones que ya forman parte de este para apoyar el vino de la denominación Ribera del Duero.

Asimismo, se ha aprobado los convenios con la Asociación Turismo Rural de Soria con 10.000 euros de aportación, y con la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo dotado de 30.000 euros. Precisamente, Serrano ha indicado la necesidad de dar una vuelta a este acuerdo con el objetivo de «promover un mayor número de actividades en el medio rural ya que los actos organizados están muy centrados en la capital. Hay que dar un empujón a este convenio teniendo en cuenta que la Diputación aporta el doble que el Ayuntamiento».

La Junta de Gobierno también aprobó el convenio de colaboración con los ayuntamientos que cuentan con Centros de Innovación Territorial (CIT), anteriormente denominados Centros Conect, con el objetivo de garantizar su continuidad y reforzar su papel como instrumentos de desarrollo económico y social en el medio rural.

Este acuerdo persigue impulsar iniciativas que contribuyan a luchar contra la despoblación y a dinamizar los municipios de la provincia. «El convenio establece un marco de cooperación entre la Diputación y los ayuntamientos en los que se ubican estos 12 centros en la provincia de Soria, con la finalidad de consolidarlos y convertirlos en espacios de referencia para el emprendimiento, la innovación y la formación», explicó Serrano. La Diputación asumirá las tareas de coordinación y aportará una financiación anual de 17.000 euros a cada CIT para el desarrollo de sus actividades, siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Por su parte, los ayuntamientos se comprometen a garantizar el funcionamiento de los centros, contratando el personal necesario, estableciendo un horario de apertura y desarrollando las actividades previstas en el convenio.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local dio luz verde a las ofertas presentadas para la contratación de la implantación de un sistema de gestión integral del patrimonio de la Diputación que salió a licitación por un importe de 145.000 euros y con la empresa Estudio Mega SL como el licitador que ha presentado la mejor oferta adjudicando el contrato por de113.992,77 euros.

En materia de empleo, el órgano ejecutivo ha aprobado el convenio entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Diputación para la justificación de las subvenciones directas concedidas como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. Este convenio regula y simplifica la justificación de las subvenciones concedidas a la Diputación para la contratación de desempleados de las líneas MONTEL, dotada de 672.000euros para la contratación de las Brigadas Forestales, EMPLEACYL, dotada con 124.355 euros y RACI, Red de Agestes de Comercio Interior, dotada con 45.000 euros.

Por otro lado, se ha aprobado la adjudicación del contrato de suministro de gravilla artificial por 317.201 euros a Matesanz Sanz para obras en las carreteras provinciales. Y, para finalizar, se ha dado luz verde a los asuntos tratados en la comisión de Turismo celebrada la semana pasada.