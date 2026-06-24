La demolición de la Peña Magdalena de San Esteban puede durar 5 años

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las obras de demolición de la Peña Magdalena, uno de los puntos más emblemáticos y a la vez más delicados del casco urbano de San Esteban de Gormaz, siguen su curso con cautela.

El alcalde del municipio soriano, Daniel García, explicó ayer en el pleno que los trabajos han sufrido una parada técnica temporal motivada por razones de seguridad, y advirtió de que el proceso completo podría prolongarse entre dos y cinco años.

«El plazo de ejecución que la Sociedad de Baldíos nos indicó era en torno a dos, tres, cuatro, cinco años», señaló García, que recordó que la peña es propiedad privada de dicha sociedad y que son sus geólogos y responsables técnicos quienes dirigen y supervisan la intervención.

La parada reciente se debió a la presencia de una máquina de vibraciones en la zona trasera, cuyo uso fue objeto de un estudio topográfico y geológico para garantizar la estabilidad del entorno. «La última información que tengo es que todo ha salido conforme y que van a continuar con las obras de demolición», explicó.

El alcalde aprovechó para pedir responsabilidad ciudadana ante los riesgos que entraña la zona. «Las piedras que están cayendo son de miles de kilos, muchas de gran tamaño.

No tiene sentido que la gente esté metiéndose en una zona que sabemos que está en riesgo», dijo, en referencia a quienes, según describió, acceden al área acordonada para hacerse fotografías.

García recordó que existen dos niveles de seguridad y que está prohibido aparcar en las inmediaciones precisamente por ese motivo.

Sobre el aspecto final que tendrá la peña una vez concluidos los trabajos, el regidor reconoció que ni el propio Ayuntamiento lo conoce con certeza. «Sabemos que la idea es hacer un desmontaje prácticamente manual, pero no somos conscientes de si se quitará absolutamente toda o si se mantendrá algo. Eso lo dirán los geólogos y los responsables técnicos», subrayó.

García también pidió comprensión con los plazos administrativos que ha tenido que afrontar la Sociedad de Baldíos, como los permisos a la Junta de Castilla y León, el acceso a una cañada, el proyecto técnico, la consolidación económica y la contratación. «No piensen que es de la noche a la mañana», insistió.

Inmuebles deteriorados

El pleno también sirvió para abordar la situación de varios inmuebles en estado de deterioro dentro del conjunto histórico, un asunto que ha generado fricciones entre el equipo de gobierno del Partido Popular y la oposición socialista.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento ha iniciado expedientes de ruina inminente en propiedades privadas de calles como San Francisco, dejando claro en varios casos que los inmuebles afectados no son de titularidad municipal.

En el caso de la calle San Francisco, los herederos del propietario no han recogido las notificaciones certificadas enviadas por el consistorio, lo que ha dificultado la tramitación. «Hemos hecho las notificaciones en todos los ámbitos, desde Gestiona, publicación en boletín, envío por correo certificado, y tenemos los comprobantes de que no han recogido esa notificación», explicó García.

A esta dificultad se suma la intervención de Patrimonio de la Junta, que ha frenado la demolición de al menos un edificio al exigir un proyecto conjunto de derribo y sustitución por tratarse de una propiedad dentro del conjunto histórico.

«¿Cómo vamos a hacer un proyecto de sustitución de un inmueble que no es del Ayuntamiento, que es de un tercero?», se preguntó el alcalde, que calificó la situación de paradójica. García destacó que, durante esta legislatura, el Consistorio ha asumido la rehabilitación de siete u ocho edificios en estado ruinoso para darles un uso beneficioso para el municipio.

Investigadores

En el capítulo de logros, García puso en valor el proyecto ‘Puertas de Castillo’, que resultó ser el mejor valorado de Castilla y León y ha atraído una subvención de 250.000 euros.

La iniciativa, que investiga el papel de San Esteban de Gormaz como posible cuna del parlamentarismo europeo —vinculada a documentos de 1187—, ha generado el interés de grupos de investigadores y contó con una amplia participación ciudadana en su presentación pública.

«Fue algo impresionante, una colaboración plena de pueblo, sin colores políticos, con el único fin de que eso fuese una seña de identidad de San Esteban», explicó.

El alcalde aprovechó también el pleno para adelantar un ambicioso plan de proyectos vinculados al sector vitivinícola: un plan de restauración de bodegas tradicionales, un centro de enoturismo en la Ribera del Duero de Soria, un laboratorio de talentos rurales con el vino como recurso endógeno, proyectos de investigación con la Universidad de Valladolid financiados por la Junta, y comunicación turística multilingüe. A estos se suma un ciclo formativo de grado medio relacionado con el sector, cuya concesión ya ha sido confirmada.

Al hilo de las actuaciones en el conjunto histórico, el alcalde destacó la transformación de un inmueble ubicado en el entorno del conjunto histórico.

Según manifestó García, el edificio acogerá el acceso a un museo digital de la muralla de San Esteban de Gormaz, con el visto bueno de Patrimonio. «Dentro estará la muralla instalada e iluminada, se entrará por esa casa, tendrá un puesto de información y un aseo, y automáticamente se accede a la sala», detalló.