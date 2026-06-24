Heraldo-Diario de Soria

Galería: Los pasadores de San Pedro Manrique cruzan las brasas en la noche de San Juan

Las imágenes de un ritual ancestral que desafía al fuego en Soria, donde el valor de un pueblo se transmite de generación en generación

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

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Cada medianoche de San Juan, el anfiteatro de la Virgen de la Peña se convierte en el escenario de un ritual ancestral único en el mundo. Las imágenes de esta galería capturan la intensidad y la vibración justo antes de dar el primer paso y la absoluta precisión de los pasadores, quienes cruzan descalzos una alfombra de brasas incandescentes portando a menudo a alguien a sus espaldas. Un homenaje visual a la fe, el misticismo y la identidad inquebrantable de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.

Fe, valor y tradición en el Paso del Fuego de San Pedro Manrique.MonteseguroFoto

Paso del Fuego de San Pedro Manrique

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