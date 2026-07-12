Dos nuevos accidentes con dos varones implicados se suman al trágico balance del Motorbeach

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Festival Motorbeach, que se está celebrando en Vinuesa, ha sumado esta madrugada dos nuevos accidentes que se suman al trágico balance que arroja el evento en el que hay que lamentar la muerte de una joven de 24 años natural de Asturias.

Tal y como informan fuentes del 112 a las 3.51 horas se ha recibido aviso del accidente de una moto en el municipio de Vinuesa, en un recinto próximo a la carretera SO-811 solicitando asistencia sanitaria para un varón joven que se encuentra inconsciente. Se ha trasladado aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias Sacyl que envía un soporte vital básico (SVB), personal médico del punto de atención continuado (PAC) de Covaleda y una unidad medicalizada de emergencias (UME) que traslada a un varón joven al Complejo Asistencial de Soria.

Además, a las 5.11 horas se ha recibido un nuevo aviso desde ese mismo punto solicitando asistencia para otro varón adulto consciente con lesión en una pierna. Se ha trasladado el aviso a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias.

A todo ello se suma que la Guardia Civil formuló durante la jornada del sábado 101 denuncias en materia de tráfico dentro del dispositivo de seguridad desplegado con motivo del evento motero.

También se formularon tres denuncias relacionadas con embarcaciones, una con una moto de agua, una por conducir tras dar positivo en drogas y otra por desobediencia, conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

Además, una persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tras arrojar un resultado positivo en la prueba de alcoholemia.

Con estas nuevas actuaciones, el balance provisional desde el inicio del festival supera las 400 denuncias administrativas. De ellas, aproximadamente 380 corresponden a infracciones de tráfico o relacionadas con las condiciones administrativas de las motocicletas.

El resto incluye denuncias por tenencia de drogas, armas, acampadas no autorizadas, desobediencia, afección a la cubierta vegetal y distintas infracciones relacionadas con embarcaciones y motos de agua.

Desde el jueves, la Guardia Civil también ha instruido diligencias por 21 presuntos delitos contra la seguridad vial: cuatro durante la primera jornada, 16 el viernes y uno el sábado por alcoholemia.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo para velar por la seguridad de los asistentes, de los vecinos de Vinuesa y de la zona, así como para prevenir riesgos para las personas, la seguridad vial y el entorno natural.

Por otra parte, la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para comprobar si la celebración del evento ha respetado las condiciones fijadas en las autorizaciones concedidas por los organismos competentes.

El resultado de estas pesquisas permitirá esclarecer si se han producido incumplimientos y, en su caso, depurar las responsabilidades que pudieran derivarse en materia de seguridad de las personas, seguridad vial, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente.