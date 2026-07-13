La asociación de Soria empeñada en que el patrimonio local vuelva a la vida: suena la trompa celtíbera 2.000 años después

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

¿Proeza, hito o simplemente un ambicioso empeño en que el patrimonio local protegido, conservado y transmitido vuelva a la vida? Quizá por un poco de todo, la trompa celtíbera suena de nuevo en Soria y más concretamente en Tiermes, merced al trabajo de la Asociación Cultural Vive Montejo. Lo hace gracias a la reproducción de este instrumento musical hallado en el yacimiento de Tiermes, el cual se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Y ahora también en Soria.

Más de dos mil años después, la trompa celtíbera hallada en el yacimiento arqueológico de Tiermes ha vuelto a sonar en la tierra donde fue encontrada, con la incorporación de la reproducción de este singular instrumento a la colección de materiales de divulgación educativa de la Asociación Vive Montejo. El objetivo es "acercar al público una de las piezas más llamativas del patrimonio celtibérico", avanza la asociación.

El instrumento original se encuentra expuesto en el Museo Arqueológico Nacional, aunque solamente se conserva la campana, decorada con la figura de un lobo. La pieza ha servido de referencia para realizar una reproducción "lo más fiel posible".

Elaborar esta reproducción no ha sido cuestión baladí. Para llevar a cabo este trabajo, la asociación ha buscado la colaboración de distintos especialistas. La reproducción ha sido realizada por el ceramista José Ricarte, del taller Yátova, en Valencia; y el asesoramiento científico ha correspondido a la arqueóloga musical Raquel Jiménez Pasalodos, de la Universidad de Valladolid, una de las principales investigadoras españolas en arqueología musical. Además, el proyecto también ha contado con el asesoramiento técnico de Susana de Luis Mariño, del Museo Arqueológico Nacional.

Trompa reproducida por la Asociación Vive Montejo.HDS

Cada uno de ellos ha aportado sus conocimientos de forma independiente, siendo la Asociación Cultural Vive Montejo el vínculo que ha hecho posible reunir todas esas aportaciones en un mismo proyecto.

El objetivo ha sido recuperar no solo la imagen de este instrumento, sino también su sonido.

"Escucharlo de nuevo en Tiermes supone una forma diferente de acercarse a la historia y de comprender mejor cómo pudo formar parte de la vida de los pueblos celtíberos". Asociación Vive Montejo

Con esta nueva incorporación, Vive Montejo continúa ampliando los recursos que utiliza en sus actividades de divulgación.

La reproducción de la trompa permitirá explicar de una manera más cercana uno de los hallazgos más singulares del yacimiento y ofrecer al público una experiencia que va más allá de la contemplación de una pieza expuesta en una vitrina.