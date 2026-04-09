El pueblo abandonado de Soria que fascina por sus ruinas milenarias y se descubre siguiendo una ruta única

Vista general de Tiermes, donde se aprecia la integración de la ciudad antigua en el paisaje de la altiplanicie sorianaJunta de Castilla y León

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En el término municipal de Montejo de Tiermes, al suroeste de la provincia de Soria, se encuentra Tiermes, un enclave que no solo destaca por su antigüedad, sino por la forma en la que se visita. Frente a otros yacimientos, aquí el recorrido no es anecdótico: es la clave para entender cómo funcionó una ciudad que pasó de ser celtíbera a romana y que dejó su huella durante siglos.

Más que un conjunto de ruinas, Tiermes es una experiencia que se construye paso a paso, siguiendo un itinerario que permite interpretar su urbanismo, su historia y su sorprendente adaptación al terreno.

El plano del recorrido permite entender la organización de Tiermes y seguir paso a paso sus principales espacios arqueológicosJunta de Castilla y León

La ruta oficial para entender una ciudad excavada en la roca

El recorrido por Tiermes está diseñado para que el visitante comprenda la lógica interna de la ciudad, desde sus accesos hasta sus espacios públicos y domésticos. Tal y como recoge la documentación de la Junta de Castilla y León, «es conveniente iniciar el recorrido señalizado en la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes».

Desde aquí se articula un itinerario que permite leer el yacimiento como un todo coherente, donde cada elemento tiene sentido dentro de la estructura urbana.

La ermita de Nuestra Señora de Tiermes marca el inicio del itinerario y simboliza la continuidad histórica del enclaveJunta de Castilla y León

Del graderío rupestre a la Puerta del Sol, el inicio del recorrido

Uno de los primeros espacios que aparecen en la ruta es el Graderío, un conjunto excavado en la roca cuya función sigue generando debate entre los expertos. Se ha interpretado como teatro, anfiteatro o incluso lugar ceremonial, lo que refuerza la complejidad del enclave.

El graderío rupestre de Tiermes, uno de los espacios más enigmáticos del recorrido, tallado directamente en la areniscaJunta de Castilla y León

A pocos metros se encuentra la Puerta del Sol, uno de los accesos principales a la ciudad. Se trata de un pasillo de unos 40 metros que conserva las huellas del paso de carros, un detalle que conecta directamente con la vida cotidiana de sus habitantes.

Las viviendas excavadas que explican su urbanismo único

El recorrido continúa hacia el Conjunto Rupestre del Sur, donde se concentran algunas de las viviendas más representativas del yacimiento. Estas construcciones, parcialmente excavadas en la arenisca, combinaban espacios tallados en la roca con estructuras en altura.

Los vestigios conservados permiten reconstruir la evolución histórica de Tiermes desde época celtibérica hasta romanaJunta de Castilla y León

Entre ellas destaca la conocida como Casa de las Hornacinas, donde aún se conservan elementos como alacenas excavadas o un hogar elevado. También resulta significativa la Casa de las Escaleras, que permite entender la existencia de edificios de varios pisos.

Las viviendas semirrupestres reflejan la adaptación de los habitantes al terreno y al clima de la zonaJunta de Castilla y León

Tal y como señala la Junta, «que se tallaran las viviendas en la roca explica que las estructuras básicas de la ciudad celtíbera se hayan conservado intactas». Esta característica no solo define su estética, sino también su excepcional estado de conservación.

El acueducto y el sistema hidráulico que marcó la ciudad romana

Uno de los puntos clave del recorrido es el sistema hidráulico. El acueducto, excavado en la roca, canalizaba el agua hasta la ciudad y se dividía en distintos ramales para abastecer los diferentes barrios.

Los espacios excavados en la roca conservan huellas del uso cotidiano y del sistema constructivo de la ciudadJunta de Castilla y León

El visitante puede incluso adentrarse en algunos tramos subterráneos, donde se aprecian los registros que permitían el mantenimiento del canal. Este nivel de ingeniería refleja el grado de desarrollo alcanzado durante la etapa romana.

El recorrido conduce después al castellum aquae, un edificio fundamental en la distribución del agua. Desde aquí se regulaba el suministro hacia viviendas, espacios públicos y zonas comerciales, integrando el sistema hidráulico en el corazón de la ciudad.

El final del recorrido entre la huella medieval y la memoria histórica

La ruta concluye en torno a la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes, uno de los últimos testimonios de ocupación del enclave. A su alrededor se han documentado necrópolis de distintas épocas, desde enterramientos visigodos hasta medievales.

Este cierre del recorrido permite entender que Tiermes no es solo una ciudad celtíbero-romana, sino un espacio habitado durante siglos. La superposición de culturas convierte al yacimiento en un relato continuo que va más allá de una única etapa histórica.

Hoy, el acceso libre al yacimiento y la existencia del Museo Monográfico permiten completar una visita que combina paisaje, historia y conocimiento.

La Junta de Castilla y León señala que el acceso al yacimiento se realiza desde la localidad de San Esteban de Gormaz, tomando hacia el sur la carretera de Morcuera y, desde allí, la vía que conduce a Montejo de Tiermes, donde el enclave está debidamente señalizado.

Además, recomienda completar la visita con un recorrido por San Esteban de Gormaz o Langa de Duero, dos localidades cercanas que amplían la experiencia patrimonial en la provincia.