La Diputación de Soria adjudica la elaboración de su nuevo Plan de Igualdad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria da un paso firme hacia un ambiente institucional más justo y equitativo con la adjudicación del contrato para la elaboración de su II Plan de Igualdad. Tras un proceso de licitación en el que han participado tres empresas, la entidad ha seleccionado a Madison para liderar este proyecto por un importe de 12.100 euros.

Este nuevo documento estratégico no es solo un trámite administrativo, sino una apuesta personal de la institución por el bienestar de su equipo humano. Como ha destacado la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, la intención de la Diputación es superar las exigencias legales para generar un impacto real en el día a día de la organización.

«Queremos ir siempre más allá por entender qué medidas de este calado apuestan por esas políticas activas de igualdad que refuerzan la cultura organizativa de esta institución". No en vano, continuó, "nos sentimos como parte interesada de llevarla a efecto y que los trabajadores cuenten con este instrumento para tener esos protocolos de defensa de sus derechos que la Diputación ya ha puesto en marcha», ha explicado la diputada del área de Servicios Sociales.

La Diputación ya cuenta con la experiencia positiva del primer plan aprobado en 2022, que permitió integrar la perspectiva de género en la gestión mediante formación y sensibilización.

El nuevo Plan de Igualdad nace con el objetivo de abordar las necesidades reales del personal de forma integral y erradicar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.

La empresa adjudicataria, que cuenta con un equipo especializado en género, ya ha iniciado las primeras reuniones técnicas. El proceso de trabajo, que se extenderá durante los próximos nueve meses, se encuentra actualmente en su fase inicial de diagnóstico y recopilación documental.

Con esta inversión de 12.100 euros, la Diputación de Soria reafirma que la igualdad es un pilar fundamental en su estructura interna, asegurando que cada trabajador y trabajadora desempeñe su labor en un entorno de respeto, transparencia y absoluta equidad de trato.