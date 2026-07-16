La Junta sumará una nueva cuadrilla de bomberos forestales en Covaleda con actividad todo el año

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria se refuerza ante los incendios forestales con una nueva cuadrilla que se ubicará en Covaleda. Se encuadra dentro de la creación de tres cuadrillas de tierra por parte de la Junta de Castilla y León en otras tantas provincias y en este caso concreto supondrá una inversión de 1,17 millones de euros hasta abril de 2028.

La unidad estará compuesta por siete bomberos forestales y con operatividad durante todo el año. Realizarán labores de prevención y mejora en los montes y, cuando sea necesario intervenir ante incendios forestales, estarán disponibles.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de tres encargos a la empresa pública TRAGSA para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios forestales y otras actividades en el medio natural en las comarcas forestales de Villardeciervos (Zamora) con una inversión de 1,24 millones de euros; Aguilar de Campoo (Palencia) con un importe de 1,22 millones y Covaleda (Soria), a la que se destinan 1,17 millones. La inversión conjunta asciende a 3,65 millones de euros, con una vigencia hasta abril de 2028.

El encargo contribuye a avanzar en la consolidación de un operativo de carácter público y permitirá contar durante todo el año con tres cuadrillas terrestres, una en cada comarca, para ejecutar trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario. Cada cuadrilla está integrada por siete bomberos forestales (un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas).

Las actuaciones se desarrollarán en los montes del término municipal de Manzanal de Arriba, en la comarca zamorana de Villardeciervos; en los montes de utilidad pública de los municipios palentinos de Berzosilla, Pomar de Valdivia, Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Brañosera, Salinas de Pisuerga, Mudá y San Cebrián de Mudá, en la comarca de Campoo; y en los montes de utilidad pública de Covaleda y Duruelo de la Sierra, en la comarca soriana de Pinares.

Se llevarán a cabo tratamientos selvícolas, como podas, clareos, desbroces y eliminación de restos vegetales, así como trabajos de mantenimiento de caminos, pistas forestales e infraestructuras del medio natural. También contemplan actuaciones de conservación de áreas recreativas y refugios, mantenimiento de la señalización forestal, seguimiento del estado sanitario de los montes mediante muestreos y control de plagas, además de otras labores dirigidas a mejorar la gestión forestal y reducir el riesgo de incendios.

Con estas actuaciones, la Junta de Castilla y León refuerza un modelo de gestión forestal basado en la prevención activa durante todo el año, mejorando el estado de los montes, reduciendo el riesgo de propagación de incendios y manteniendo medios especializados preparados para intervenir con rapidez cuando se producen emergencias.