El incendio declarado el domingo en Recuerda se salda finalmente con más de 30 hectáreas quemadas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El incendio forestal declarado este domingo en La Perera (Soria), dentro del término municipal de Recuerda, ya se ha podido perimetrar tras darse por extinguido en la mañana del martes. En total ha afectado a 30,62 hectáreas de superficie según recoge el parte de la propia Junta de Castilla y León. De este monto, hay 22,82 hectáreas de arbolado quemadas y 7,80 de terreno agrícola. Se trata de uno de los incendios más extensos de la provincia de Soria en los últimos años.

El fuego se detectó este domingo 12 de julio a las 16.23 horas, y, aunque inicialmente se apuntó a que estaba en el término municipal de Carrascosa de Abajo, finalmente se comprobó que estaba en el de Recuerda.

En las labores de extinción participaron cinco agentes medioambientales; un helicóptero de la BRIF de Lubia, otro de la Junta desde Garray, uno de la base de Las Casillas (Segovia) y uno más de coordinación; dos brigadas de especialistas ELIF y dos BRIF; un bulldózer; cuatro autobombas; tres cuadrillas de tierra; una cuadrilla nocturna; y una dotación de Bomberos de la Diputación de Soria. También colaboró maquinaria agrícola.

Las labores permitieron controlarlo en esa misma jornada aunque no se dio por extinguido hasta el martes 14 a las 10.40 horas, cuando pudieron retirarse los últimos medios que habían estado vigilando y refrescando la zona. Por el momento se considera que la causa probable es "accidental" por "motores y máquinas", siempre según la información recogida por el sistema oficial Inforcyl.

Por otro lado, este jueves ya ha dejado el primer suceso en materia de incendios forestales en Soria. Ha ocurrido de madrugada en San Pedro Manrique y está extinguido. La detección ha tenido lugar a las 23.09 horas del miércoles y se ha dado por sofocado a las 2.05 horas de este jueves.

El suceso ha movilizado a dos agentes medioambientales, tres autobombas y una cuadrilla nocturna. Por el momento la causa probable está "en investigación" y la superficie afectada, pendiente de perimetrarse, según señala el último parte disponible de la Junta.