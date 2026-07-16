El Torrezno Music Festival arranca en un pueblo de Soria con un cartel de 11 grupos y 4 DJ

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Una nueva edición del Torrezno Music Festival arranca en Ágreda (Soria) los días 17 y 18 de julio, en el el que la música a todo volumen y torreznos sorianos recién hechos se dan la mano para crear una experiencia única que atrae a un gran número de participantes.

Las puertas del recinto, ubicado en la plaza de San Miguel abrirá sus puertas a las 15 horas del día 17 de julio. Un total de 11 grupos y 4 DJ forman parte del cartel de este año con el que los asistentes podrán bailar al ritmo del reguetón, el rock o la música electrónica mientras disfrutan del sabor inconfundible de unos torreznos crujientes.

Los grupos Guaraná, Lorca, The hot Tubes, Bea Bronchal, Kike Ruiz y Tributo Abel Pintos actuarán el 17 de julio, junto a los DJ Mech- on (Cádiz), Diego Duende (Londres) y Julio Siette (Tulum).

El sábado 18 de julio actuarán Linaje, Héroes el Culto (tributo a Héroes del Silencio), Ama (tributo a Extremoduro), Bndaval y The Blue Wind Band.

El programa se completará con una actuación de los DJ de la jornada anterior, a los que se unirá D. J. M.K. (París).

Torrezno Music Festival une paisaje, buena música y la mejor gastronomía en un mismo lugar, dando forma a un evento único en la provincia de Soria.

El escenario agredeño da voz tanto a nuevos talentos como a artistas consolidados, creando un punto de encuentro único para la creatividad y la expresión musical.