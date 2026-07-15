Nueva edición de la Ruta del Torrezno de Soria con medio centenar de establecimientos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) pone en marcha una nueva edición de la Ruta del Torrezno de Soria, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los principales escaparates gastronómicos y turísticos de la provincia y que vuelve a ofrecer a visitantes y residentes la posibilidad de disfrutar del producto más emblemático de la cocina soriana en más de medio centenar de establecimientos sorianos.

La iniciativa, que ha sido presentada hoy, no solo ofrece una experiencia gastronómica única en España, sino que consolida una ruta turística estable y sostenible pensada para dinamizar el turismo provincial más allá de las temporadas altas y posicionar a Soria como destino turístico diferenciado, dando visibilidad a su hostelería, sus productos de calidad y sus zonas rurales.

Esta tercera edición de la Ruta del Torrezno de Soria, organizada por Asohtur con el respaldo de la Marca Torrezno de Soria, reúne a 51 establecimientos hosteleros ubicados en 14 localidades sorianas. Con epicentro en la capital, donde se localizan 35 participantes, esta nueva edición permitirá conectar enclaves turísticos de toda la geografía provincial, ya que la cita de este año ha logrado reunir a negocios de Abejar, Ágreda, Aldehuela de Calatañazor, Almazán, El Burgo de Osma, Fuentes de Magaña, Matalebreras, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Pedro Manrique, Tardajos de Duero y Vinuesa. Entre los participantes se encuentran tanto los campeones como los finalistas de la última edición del Concurso ‘El Mejor Torrezno del Mundo’. También los ganadores de los años 2023, 2022, 2020, 2019 y 2016.

Los establecimientos participantes ofrecerán de forma habitual el Torrezno de Soria elaborado de manera tradicional, identificando su propuesta con una imagen y un nombre propio. Además, la iniciativa contará nuevamente con una amplia campaña de promoción en medios de comunicación, redes sociales y soportes turísticos especializados, además de su presencia en la web de referencia para la gastronomía provincial, www.detapasporsoria.com.

La Ruta del Torrezno de Soria es una iniciativa impulsada por Asohtur y la Marca Torrezno de Soria con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria, la Junta de Castilla y León y la Caja Rural de Soria.

Asimismo, se mantiene la colaboración con bodegas de la Denominación de Origen Ribera del Duero, lo que permitirá maridar el torrezno con algunos de los mejores vinos de la provincia. En concreto, cinco bodegas sorianas de la DO participan este año en la cita, ampliando así la propuesta enológica y reforzando la experiencia gastronómica.

En la III Ruta del Torrezno participan Castillejo de Robledo, que aporta su reconocido Silentium Crianza; Bodegas Rudeles, con su vino de autor Rudeles 23; la bodega Viñedos y Bodegas Gormaz, con su 12 Linajes Roble; Bodegas La Celestina, que presenta La Celestina; y Bodegas Agoris, que ofrece Agoris 2024.

La Ruta mantiene así su carácter permanente, permitiendo degustar el auténtico Torrezno de Soria durante todo el año y convirtiéndose en una herramienta de promoción estable para la hostelería provincial. Con esta iniciativa, ASOHTUR continúa apostando por un modelo que vincula gastronomía, turismo y desarrollo territorial, favoreciendo además la visibilidad de los negocios hosteleros de la provincia.

Junto a la Ruta, Asohtur volverá a organizar el concurso profesional ‘El Mejor Torrezno del Mundo’ en la categoría de ‘Innovación’ 2026, una cita que tiene como objetivo mostrar la versatilidad culinaria de este producto y fomentar la creatividad de los profesionales de la hostelería. En esta ocasión, el certamen se celebrará el próximo mes de septiembre, por lo que se anima a los establecimientos de la provincia a inscribirse para participar con sus elaboraciones originales que, de nuevo, tendrán al Torrezno de Soria como protagonista.

Desde la Agrupación soriana se destaca el potencial de ambas iniciativas, que en los últimos años han demostrado su capacidad para atraer visitantes, reforzar la identidad gastronómica de Soria y generar actividad económica en todo el territorio.

Con estas acciones, la asociación provincial, integrada en FOES, continúa trabajando para convertir la gastronomía en uno de los principales elementos de promoción de la provincia, poniendo en valor productos de calidad reconocida y el trabajo de los profesionales de la hostelería soriana.

La presentación oficial de la III Ruta del Torrezno ha sido conducida hoy por Miguel Ángel Ramírez, vocal de varios de Asohtur, que ha estado acompañado en el acto por representantes de las instituciones colaboradoras: Samuel Moreno, presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria; Juanjo Delgado, director técnico de la Marca Torrezno de Soria; Francisco Javier Muñoz, concejal de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria; Sergio Frías, diputado responsable de Deportes de la Diputación Provincial de Soria; y Juan Antonio Tierno, director del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria. Además, la Junta de Castilla y León colabora con ASOHTUR en la organización de la iniciativa.

Toda la información de la Ruta -propuestas, localización de los bares, vinos participantes y datos del producto- está disponible en www.detapasporsoria.com.