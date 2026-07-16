El castillo de Soria que pudo ser Parador abre al público visitas guiadas en verano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El castillo de Vozmediano (Soria) se podrá visitar durante los fines de semana de verano entre el 18 y el 30 de agosto. Por segundo año consecutivo, la Asociación Recreativa Cultural Amigos de Vozmediano asume esta iniciativa para dar a conocer, a través de visitas guiadas, una de las fortalezas más destacadas de la provincia de Soria.

Un grupo de 10 voluntarios, compuesto por varios profesores, se encargarán de atender a los visitantes durante los fines de semana en horario de mañana entre las 10 y las 13 horas, con salidas de los grupos a cada horas.

La entrada será de 2 euros por adulto y 1 euro por niño (5-10 años) y la asociación, sin ánimo de lucro, destinará los beneficios a restaurar los restos de la ermita de San Sebastián. Un edificio local que compró y limpió el año pasado y que este año está consolidando con la colaboración de voluntarios, Infraestructuras Somera y la Piscifactoría de truchas (Eurotrucha).

De hecho, en las próximas fiestas de agosto la localidad recuperará la romería tras 120 años desde su desaparición.

Tras el éxito de esta iniciativa en el pasado verano y durante las fechas de Semana Santa, la asociación ha decidido volverla a programar estas visitas divulgativas que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Vozmediano, como propietario del inmueble y de la Diputación de Soria.

El castillo de Vozmediano, de los siglos XII y XIV, es uno de los monumentos más importantes de la provincia. Destaca su buen estado de conservación, prácticamente intacto y alberga uno uso singular para la población, donde tiene su cementerio desde 1821. A lo largo de los siglos ha sido objeto de construcciones y modificaciones, adaptándose a las necesidades defensivas de la época.

En segundo lugar destaca su localización, ubicado sobre el nacedero del río Queiles y a los pies del Moncayo y en el llamada ‘Raya’ territorial que marcaba la frontera entre los reinos medievales de Castilla y Aragón.

En los años sesenta del siglo pasado fue un monumento sobre el que se proyectó la posibilidad de albergar un Parador Nacional de Turismo.