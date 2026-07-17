Una avería deja un camión atravesado en el puente de San Esteban de Gormaz

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Un camión sufrió una avería en el sistema de frenos cuando circulaba por el puente urbano de San Esteban de Gormaz alrededor de las 20.30 horas de este jueves, según relataron testigos presentes en el lugar. El vehículo perdió capacidad de frenado y terminó detenido sobre la estructura, ocupando la calzada y bloqueando el paso en la N-110.

La incidencia obligó a cortar la circulación en ambos sentidos mientras se aseguraba la zona y se comprobaba la estabilidad del camión y de la carga. Durante ese tiempo se generaron retenciones en los accesos al puente y en el tramo urbano de la carretera.

La vía quedó reabierta a las 21.02 horas, una vez retirado el vehículo y restablecidas las condiciones de seguridad. El suceso, aunque breve, sorprendió a los vecinos que transitaban por la zona en ese momento.