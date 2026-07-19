Almazán licita por segunda vez la concesión del servicio de agua

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán saca, por segunda vez, a licitación el contrato de concesión del servicio del agua en el municipio. El plazo para presentar ofertas concluye el próximo lunes y está previsto que la adjudicación se apruebe en un pleno este verano para entrar en vigor desde el día 1 de septiembre por un periodo de 25 años.

La primera licitación la suspendió el Ayuntamiento tras resolver un recurso presentado por el PP en el que solicitaba que el pliego y el contrato fuese aprobado en un pleno y no en una junta de Gobierno como había hecho el equipo de Gobierno socialista, que celebró la sesión el pasado mes de junio, no sin polémica.

Los concejales del PP abandonaron la sesión por diferencias en la convocatoria del pleno y amenazaron con un nuevo recurso que no se ha tramitado, según explicó el portavoz, José Antonio de Miguel, quien indicó que están estudiando otras actuaciones, dado que la oposición siempre ha manifestado su postura contraria a la privatización del servicio que presta en la actualidad el Ayuntamiento.

El contrato de concesión del agua en Almazán sale a licitación por un importe de 25,3 millones de euros, impuestos incluidos.

El estudio de viabilidad elaborado por el Ayuntamiento sobre el que se ha adoptado la decisión de concesionar el servicio del agua contempla la necesidad de acometer una inversión de 2,3 millones de euros en la mejora de las infraestructuras municipales y estima que en 25 años se ha realizado la amortización de esta cantidad.

Las actuaciones incluyen la construcción de tres nuevos pozos, uno complementario al nuevo, otro en La Arboleda y la puesta en marcha de otro que está fuera de servicio, ubicado también en La Arboleda.

Además es necesaria la remodelación del depósito de El Cinto, mejoras en el sistema de bombeo depuración de aguas residuales, mejoras de las redes de saneamiento y abastecimiento en la avenida Salazar y Torres y en la Ronda San Francisco, en las calles San José y Santa María de la Cabeza y el cambio de la red desde El Cinto hasta la plaza Mayor.

El estudio de viabilidad cuenta con las inversiones que recibirá el municipio a través del proyecto del PERTE del agua de la Diputación Provincial para renovar los contadores domiciliarios y también para telegestión de captaciones y de depósitos.

Tras la recepción de una de las ofertas, está prevista la apertura de propuestas en tres fechas. El próximo jueves será la documentación administrativa, el día 28 de julio, la oferta técnica y el 4 de agosto, la económica.

Tras la información de la mesa de contratación, la propuesta a la que se adjudicará la concesión del servicio de agua tendrá que ser aprobada en un pleno municipal.