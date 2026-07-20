Yanguas viaja en el tiempo con su tradicional Feria de Artesanía y Tradición

Vecinos y visitantes hoy en el mercado tradicional de Yanguas.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El encanto medieval de Yanguas ha vuelto a servir hoy de escenario perfecto para su feria anual. Vecinos de toda la comarca de Tierras Altas y numeroso público estival se han dado cita entre los puestos de productos artesanos, embutidos de la zona y demostraciones en vivo que han llenado de vida el casco histórico. Esta galería fotográfica recoge el ambiente festivo, el color de los expositores y los mejores momentos de una jornada que reafirma el dinamismo y el atractivo cultural de uno de los pueblos más bonitos de España.