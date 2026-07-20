Dos pueblos de Soria confinados por el humo: el fuego de Guadalajara está a 9 kilómetros de la provincia

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El incendio de Guadalajara se encuentra en estos momentos a 9 kilómetros de la provincia de Soria, donde se espera que pueda saltar de la provincia soriana en las próximas horas.

Los vecinos de las poblaciones del sur de Soria, limítrofes con Guadalajara, se encuentran en alerta máxima ante el avance del incendio de la Mierla, que ya ha quemado 26.000 hectáreas y que avanza sin control.

Hace unos minutos los alcaldes de Arenillas y Barcones han decidido confinar a sus vecinos en sus domicilios por el intenso humo que el aire está desplazando y que se ha hecho visible incluso en la capital soriana, según informaron fuentes de la Diputación.

Un centenar de vecinos de estos dos pueblos permanecen en sus casas a la espera de lo que pueda ocurrir en las próximas horas.

Estos dos pueblos sorianos, junto con Retortillo de Soria, son, de momento los más afectados por el incendio. “No esperamos nada bueno”, explica a este periódico el alcalde de Retortillo, José Alberto Medina, “el fuego se ha dividido en tres tres frentes, en Mierla, hacia Atienza y hacia Campisábalos y estamos cerca”.

El Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) de Soria ha mantenido una reunión a primera hora de la tarde, en la que ha estudiado la situación, tras el despliegue de medios preventivos al territorio limítrofe entre las dos provincias.

A última hora de la tarde se volverá a celebrar otra reunión del Cecopi para conocer el estado del incendio y tomar decisiones de acuerdo a la evolución. Ya se ha preparado un dispositivo por si se tuviese que evacuar a los vecinos de los pueblos más afectados que son los más próximos a la provincia de Guadalajara.