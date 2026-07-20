Evacuados 33 ancianos de un pueblo de Soria por el incendio de Guadalajara

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La situación en los pueblos del sur de la provincia de Soria se complica a medida que avanzan las horas a causa del incendio forestal activo en Guadalajara.

Ante las malas previsiones, la Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de los 31 ancianos de la Residencia Virgen del Prado de Retortillo, así como de las personas mayores de la localidad que se considere conveniente, dada la situación de la calidad del aire por el humo del incendio y la posibilidad de que empeoren las condiciones.

La evacuación, una vez organizado el operativo de movilidad necesario, se ha iniciado a las 19.45 horas, trasladando a todos los usuarios a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón, excepto en un caso, que, por la situación patológica previa del residente, de acuerdo con la Dirección de la Residencia de Retortillo y tras valoración médica, se ha decidido su ingreso en centro hospitalario.

Junto a los residentes, también se procede al traslado de dos vecinos de Retortillo de Soria con reconocido grado tres de dependencia. En total, 33 trasladados: 32 a la residencia de Arcos de Jalón y 1 al Hospital Universitario Santa Bárbara.

El traslado se lleva a cabo con medios de transporte adecuado a las necesidades de los mayores, con la colaboración de la Guardia Civil. A los medios propios de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad y Bienestar Social), se han sumado medios de la Diputación Provincial. La Residencia de Retortillo está colaborando en todo momento en el traslado y proceso de reubicación de los usuarios.

Por otra parte, la situación en Barcones es peliaguda en estos momentos, algunos vecinos han comenzado a abandonar el pueblo ante el temor de la situación se complique.

Vecinos trabajan desde hace horas en tareas de perimetración y labrado de tierras para frenar el fuego y se quejaron de la falta de operatividad de los servicios de extinción de Castilla La Mancha que no frenaron el fuego a través de la zona de Pedroles, que se coló por una franja de 40 metros sin labrar, y "ahora el fuego viene hacia Barcones", lamentó un vecino a este periódico.