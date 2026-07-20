Sube la amenaza del incendio de Guadalajara a pueblos de Soria, ya con nivel de gravedad 2 (medidas inmediatas)

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El testimonio gráfico es, como poco, inquietante. A la vez destila tristeza. La imagen de ilustra esta información provoca, además, cierto desasosiego y no es para menos: el grupo de personas que aparece en la imagen espera que el incendio que asola la Sierra Norte de Guadalajara desde el jueves cruce los límites provinciales y sale a pueblos del Sur de Soria. El fuego no entiende de geografía. Son parte de los medios que ha movilizado el operativo Infocal de la Junta de Castilla y León, que hace unos minutos ha elevado el nivel de gravedad de este incendio.

El fuego tiene ahora Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ante el riesgo para la población por el humo y la posible evacuación de varias localidades del sur de la provincia. De momento ya hay dos pueblos confinados, donde los ayuntamientos han pedido a los vecinos que no salgan de sus casas.

El grado de gravedad declarado es importante. Se refiere a aquel incendio con evolución más desfavorable, en el que se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada). Incendios con este tipo de gravedad exigen la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

Se puede calificar un incendio con IGR-2 aquel en que concurre alguna de las siguientes circunstancias: