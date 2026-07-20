La tensión en el tramo de Barcones y Retortillo en imágenes ante el avance del incendio de Guadalajara

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
Incendio de Guadalajara cerca de Soria
Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
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Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
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Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio. MonteseguroFoto
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