La tensión en el tramo de Barcones y Retortillo en imágenes ante el avance del incendio de Guadalajara

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El operativo Infocal ha elevado a Nivel 2 de gravedad el incendio forestal originado en la Sierra Norte de Guadalajara ante su evolución desfavorable y el riesgo inminente de que cruce los límites provinciales hacia el sur de Soria. En la zona de Barcones y Retortillo, los equipos de emergencia y el sector agrícola se mantienen desplegados a la espera del avance de las llamas, en una jornada marcada por el confinamiento preventivo de dos municipios debido a la intensa presencia de humo y el peligro potencial de evacuación.