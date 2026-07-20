Heraldo-Diario de Soria

La tensión en el tramo de Barcones y Retortillo en imágenes ante el avance del incendio de Guadalajara

Medios de extinción y vecinos de la zona permanecen en alerta máxima ante la proximidad del fuego

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El operativo Infocal ha elevado a Nivel 2 de gravedad el incendio forestal originado en la Sierra Norte de Guadalajara ante su evolución desfavorable y el riesgo inminente de que cruce los límites provinciales hacia el sur de Soria. En la zona de Barcones y Retortillo, los equipos de emergencia y el sector agrícola se mantienen desplegados a la espera del avance de las llamas, en una jornada marcada por el confinamiento preventivo de dos municipios debido a la intensa presencia de humo y el peligro potencial de evacuación.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.MonteseguroFoto

Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

Tensión en el límite provincial de Soria y Guadalajara por el incendio.

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

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Incendio de Guadalajara cerca de Soria

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