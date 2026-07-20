La dirección del viento y la velocidad de propagación apuntan a que el incendio entre por Retortillo y Barcones: “Un amplio frente”

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Las autoridades dan por seguro que el incendio que desde este jueves avanza por la Sierra Norte de Guadalajara entrará en Soria. La estimación no es aventurada. Así lo indican las condiciones meteorológicas. La dirección del viento y la velocidad de propagación apuntan a que el fuego pasará a los municipios de Retortillo y Barcones en un “amplio frente”, según fuentes de la Junta de Castilla y León.

El Operativo Infocal de la Junta ha reforzado el despliegue de medios humanos y materiales ante el avance de este incendio forestal declarado en La Mierla, municipio de Guadalajara, en previsión de que el fuego pueda alcanzar la provincia de Soria durante la tarde de este lunes 20 de julio. De momento, el fuego avanza sin control en los últimos días y ha arrasado ya 13.000 hectáreas en la provincia vecina, donde ha habido que evacuar a una veintena de municipios

Según el análisis realizado por los técnicos de este operativo, “las condiciones meteorológicas, la velocidad de propagación y la dirección del viento apuntan a que el incendio podría entrar en la provincia de Soria hoy, a través de un amplio frente situado entre los términos municipales de Barcones y Retortillo”.

No obstante, su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas y de la eficacia de las labores de extinción desarrolladas durante la tarde. El Centro de Cooperación Operativa Integrada (Cecopi) de Soria se ha reunido ya esta tarde y mantendrá una nueva reunión antes de que anochezca.

Desde el pasado sábado, el Operativo de Castilla y León colabora con el dispositivo Infocam de Castilla-La Mancha mediante el envío de distintos medios de extinción, incluidos recursos aéreos. Durante la jornada de hoy permanecen trabajando en Guadalajara dos convoyes de medios terrestres procedentes de Soria y Segovia, integrados en las labores de extinción del incendio, según la Junta.

Ante la evolución del fuego y la posibilidad de que alcance territorio de Castilla y León por la zona de Soria, Infocal ha intensificado su dispositivo combinando las labores de apoyo a la extinción en Guadalajara con actuaciones preventivas en la provincia de Soria para proteger a la población y facilitar una respuesta inmediata si el incendio cruza el límite autonómico.

Para hacer frente a esta situación, se han movilizado además de los medios con base en la provincia de Soria, diferentes convoyes terrestres y maquinaria pesada procedentes de otras provincias de Castilla y León. Asimismo, se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas (Segovia) y Garray (Soria) con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en caso de que sea necesaria su intervención. También está movilizada la Brif de Lubia.

Además, se han desplazado hasta la zona técnicos del Centro Autonómico de Mando, de la Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y de la Unidad de Planificación y Análisis, además de un Puesto de Mando de Protección Civil de Castilla y León para reforzar la coordinación de las actuaciones.

Como medida preventiva, el operativo ha mantenido contacto con los alcaldes de Retortillo, Barcones, Berlanga de Duero y Arenillas para coordinar actuaciones de protección en el entorno de los núcleos de población.

La movilización alcanza a los servicios sociales. La Diputación ha activado un protocolo específico en el que se han previsto varias ubicaciones para una posible evacuación del conjunto de la población de Retortillo, Arenillas y Barcones: el albergue y el polideportivo municipal de Berlanga de Duero.

Del mismo modo, se ha contactado con las organizaciones profesionales agrarias para organizar y coordinar la colaboración voluntaria de agricultores mediante tractores con grada, que trabajarán en la apertura de fajas de defensa en puntos previamente establecidos por el operativo. Estas actuaciones preventivas contribuirán a dificultar el avance del fuego y servirán de apoyo a las labores de extinción en caso de que el incendio alcance la provincia de Soria