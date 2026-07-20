"En el pueblo la gente está nerviosa, no alarmada pero sí nerviosa"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El incendio que arrancó el pasado jueves en la provincia de Guadalajara y que amenaza con entrar en la provincia de Soria ha movilizado a numerosos agricultores sorianos que, tractor en carretera, se han trasladado a los pueblos vecinos con el objeto de echar una mano y frenar el avance del fuego.

En Retortillo de Soria, cuya residencia de ancianos ha sido evacuada este lunes, uno de los agricultores que ha echado una mano es David Benito Andrés, quien conoce bien la comarca y lleva dos días con su tractor en la provincia vecina haciendo cortafuegos.

Este lunes, ya bien entrada la tarde noche, se encuentra de nuevo en su pueblo y desde allí da sus impresione de los que está pasando. David Benito explica que llevan dos días haciendo cortafuegos y todo el trabajo realizado hasta la fecha no ha servido para nada por el avance de las llamas. Explica que el punto de reunión de los agricultores, él y como él otros llegados de pueblos de Soria (Barahona, Berlanga, Recuerda, Montejo de Tiermes...) y Guadalajara, han tenido como punto de reunión Mieles de Atienza, en la nave de un compañero de labor. "Me he ido por una avería en el tractor. Alpedroche igual se quema esta noche. Cuando me he ido la parte de abajo de la carretera estaba en llamas. Si no se quema esta noche le va a faltar muy poco", indica.

Relata que se han hecho cortafuegos en la zona de Bañuelos para frenar el fuego y evitar que cruce la frontera provincial. Explica que el viento ha cambiado y que por eso, sobre las 21.00 horas del lunes, no había humo en Retortillo añadiendo que se ha pasado toda la jornada entre ese humo del incendio. "En el pueblo la gente está nerviosa, sin ser alarmante pero sí nerviosa. Si el fuego sigue a este ritmo nos confinan", explica.

El frente del fuego es amplio y a la hora de señalar un punto por donde podría cruzar el fuego el límite provincial apunta a Barcones. ¿La razón? toda esa zona está aún por cosechar. "Creo que podría cruzar por Barcones. Ahí hay mucho cereal y todo está sin segar, igual que en Romanillos o Bañuelos, y por ahí puede entrar el fuego", significa.

Para finalizar David Benito no se ahorra tampoco ninguna crítica hacia las administraciones públicas. Por un lado, al considerar que hay falta de medios aéreos en la extinción del incendio. Por otro, al considerar que hay falta de comunicación entre esas administraciones. En este sentido pone este ejemplo: "Han estado unas brigadas forestales de la provincia esta mañana pero hasta las cuatro de la tarde no han pasado a Castilla La Mancha. Quizás no les daban permiso. Habíamos hecho un cortafuegos al lado de un pinar pero lo han dado por perdido. Lo principal es que el fuego no llegue a los pueblos". "La comunicación entre administraciones es nula. No hay comunicación. No es normal que en un incendio tan gordo llegue una cuadrilla de Soria y no puedan pasar hasta las cuatro de la tarde", añade molesto y amenaza: "Si no pones lo de la falta de comunicación, no me vuelvas a llamar".