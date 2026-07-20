Evacuados los vecinos de Barcones y otros tres pueblos esperan la orden: alerta máxima en Soria ante la cercanía del incendio de Guadalajara

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Junta ha decidido evacuar a los vecinos de Barcones ante la proximidad del incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que amenaza con pasar pueblos de Soria. La decisión se ha adoptado en el Cecopi Soria (Centro de Coordinación Operativa Integrado), que ha decidido la evacuación del pueblo “dada la situación de la calidad del aire por el humo del incendio y la posibilidad de que empeoren las condiciones”.

Según los datos aportados por su alcaldesa, Joana Casado, son 31 los vecinos que se encuentran en este momento en la localidad y cuentan con medios propios de transporte. Entre ellos no hay ciudadanos con grado de dependencia.

Según se ha informado tras el Cecopi, presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregoio, se ha puesto a disposición de los vecinos la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán, que ya se encuentra operativa para el alojamiento y manutención.

La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Barcones se encargarán del desalojo en situación especial de los ganaderos del municipio, tal y como se ha acordado en la reunión, en la cual se analizaron las circunstancias de las otras localidades amenazadas por la posible afección por el humo con el avance del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara).

La alcaldesa de Arenillas, Sonia Tobaruela, ha informado que los 45 vecinos que se encuentran en esta localidad están confinados en sus casas por la calidad del aire y están preparados para una posible orden de evacuación.

Respecto a Lumías (pedanía de Berlanga de Duero), su alcalde, Enrique Rubio, ha significado que son entre 15 y 20 vecinos, todos ellos precavidos para una posible evacuación.

En la misma situación se encuentra Retortillo, con unos 100 vecinos, según ha manifestado su alcalde José Alberto Medina, y cuya residencia de personas mayores está siendo desalojada desde las 19.45 horas.

La delegada territorial ha convocado una nueva reunión del Cecopi para este martes, a las 08.00 horas, siempre y cuando no se requiera esta noche una reunión de emergencia.

Protección ante el humo de incendios

Las partículas microscópicas contenidas en el humo generado por los incendios pueden irritar los ojos, las mucosas y las vías respiratorias. Además, pueden provocar cefalea, dolor torácico y dificultad respiratoria.

Cuando la cantidad y densidad del humo sea desfavorable, debe prevalecer la seguridad de las personas. A esto deben sumarse las siguientes recomendaciones generales para la población expuesta:

Evitar la actividad física al aire libre.

No permanecer en zonas exteriores.

Cerrar puertas y ventanas, y permanecer dentro de casa.