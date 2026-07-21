El operativo de Soria sigue desplegado en Barcones ante la cercanía del fuego de Guadalajara

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, se ha trasladado hasta Barcones y Arenillas para conocer el trabajo del operativo sobre el terreno.HDS

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria mantiene desplegados en la zona de Barcones dos camiones cisterna (19.000 y 12.000 litros) y dos máquinas (una motoniveladora y una retromixta), reforzando el dispositivo para luchar contra el incendio que afecta a la sierra norte de Guadalajara y amenaza con saltar a la provincia junto a los medios del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado).

Además, tras una larga jornada de trabajo, los camiones de bomberos de la institución provincial desplegados en la zona han regresaron esta madrugada, sobre las 5.00 horas, a su parque. Permanece desplegada la nodriza en la zona. En cuanto los efectivos descansen, se incorporarán de nuevo al operativo.

Los representantes de la Diputación de Soria siguen en contacto permanente con los ayuntamientos afectados, y trasladan su agradecimiento y reconocimiento a todos los efectivos que están trabajando sin descanso para proteger a los vecinos y al territorio.

Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, se desplazó este lunes por la tarde hasta la localidad de Retortillo, acompañado por el alcalde, José Alberto Medina.

El presidente también estuvo acompañado por la alcaldesa de Arenillas, Sonia Tobaruela, y junto a la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, se trasladaron a la zona de Barcones, donde pudieron conocer sobre el terreno el alcance de los trabajos desarrollados por los efectivos del parque de maquinaria y por los bomberos de la Diputación Provincial de Soria.

Asimismo, reiteró el respaldo institucional de la Diputación a todos los servicios de emergencia que trabajan en este tipo de episodios, así como su cercanía con los municipios afectados.