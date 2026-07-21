Sonia Tobaruela, alcaldesa de Arenillas: "La gente tiene preparada la bolsa por si es desalojada, el reflejo rojo del fuego se ve desde las casas"

La alcaldesa de Arenillas, Sonia Tobaruela, en el puesto de mando junto al presidente del Diputación, Benito Serrano, y la vicepresidenta, María José Jiménez.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Arenillas (Soria) vive con intranquilidad, después de la complicada jornada que se vivió ayer en el pueblo, limítrofe con la provincia de Guadalajara, el avance del incendio forestal de la Mierla que está a punto de entrar en la provincia.

Los vecinos de Arenillas, a excepción de algunos mayores que recogieron sus familiares, han pasado la noche en sus casas, confinados por el humo, pero “con la bolsa preparada con sus artículos de primera necesidad por si tienen que ser desalojados”, explica la alcaldesa, Sonia Tobaruela.

El fuego de Guadalajara se hizo visible en Arenillas hace unos días y ayer “se veía el reflejo rojo en el horizonte”, comenta la regidora municipal que se encuentra desplazada al centro de mando que se ha instalado en Barcones, dado que en Arenillas no hay cobertura telefónica.

Desde ayer una patrulla de la Guardia Civil realiza las tareas de vigilancia de manera permanente en Arenillas, dado que la población podría ser desalojada en las próximas horas, una medida que se valoró en la jornada de ayer, pero que finalmente no se llevó a cabo, algo que sí se produjo en Barcones. El polideportivo y el albergue de Berlanga de Duero se encuentran preparados para albergar a los 45 habitantes.

Tobaruela narró que el lunes por la tarde se vivieron momentos de “miedo y mucho nerviosismo” al conocer el avance del fuego y cuando nos dijeron que nos iban a desalojar, sobre todo entre los mayores y los niños, algunos creyeron que se les iba a quemar la casa”.

El despliegue de medios en la zona para prevenir el avance el fuego tranquilizó a los vecinos de Arenillas, pero la alcaldesa recuerda que la intranquilidad sigue porque el incendio de Guadalajara no está controlado, a pesar de que las condiciones meteorológicas sean algo mejores, pero ya se ha desterrado la idea de que se va a quemar el pueblo.

En la provincia de Soria se mantienen desalojados los vecinos de Barcones y al igual que Arenillas están en alerta los de Retortillo y Lumías por si tienen que abandonar sus hogares.