El incendio de Guadalajara se encuentra ya "a entre cinco y siete kilómetros de Soria, en función del frente"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Cecopi Soria (Centro de Coordinación Operativa Integrado), reunido este martes a las 08.00 horas bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha conocido la situación actual en la provincia de Soria ante la evolución del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara), que a estas horas no ha alcanzado la provincia aunque "(se encuentra a unos 5/7 kilómetros en función del frente", apunta De Gregorio.

Los medios del operativo INFOCAL que se encontraban destinados en Soria ante la proximidad del incendio, de manera coordinada con el INFOCAM de Castilla-La Mancha, están actuando desde la tarde del lunes en la provincia de Guadalajara, al objeto de controlar el incendio aprovechando la ventana favorable de las condiciones meteorológicas a lo largo de la noche. Durante la noche, tal y como ha informado el Jefe de Jornada del Centro Provincial de Mando, se ha conseguido bajar la intensidad del fuego, aunque dadas las características y anchura del frente la situación sigue siendo muy complicada. Esta mañana se intenta aprovechar la ventana favorable para actuar, condiciones que previsiblemente permanecerán hasta aproximadamente las 11.00 horas.

A estas horas se está preparando el relevo de los efectivos del INFOCAL de Soria en las tareas de extinción en la provincia de Guadalajara.

Personas evacuadas

Respecto a las personas evacuadas, la normalidad ha sido la tónica de los usuarios trasladados desde la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria de Retortillo, a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón. A ellos se va a unir a lo largo de la mañana, por evolución favorable de las patologías previas que presentaba, el residente que se trasladó al servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara. Por tanto, serán 33 las personas trasladadas al centro residencial de Arcos de Jalón: 31 usuarios de la residencia de Retortillo de Soria más dos vecinos de este pueblo evacuados también por reconocido grado tres de dependencia.

En la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán han pasado la noche 21 vecinos de la localidad de Barcones, cuyo desalojo también se acordó en el seno del CECOPI en la reunión mantenida a las 20.00 horas del lunes.

En función de la evolución del incendio y su afección a la provincia de Soria, el Cecopi irá adoptando las medidas oportunas respecto a los desalojados o los pueblos que permanecen en situación de alerta, como son Retortillo, Arenillas o Lumías (pedanía de Berlanga de Duero).