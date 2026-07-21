El incendio de Guadalajara se queda en las puertas de Soria y se mantienen los desalojos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El incendio de Guadalajara se queda a las puertas de Soria gracias a los trabajos de estabilización y a una leve mejoría de las condiciones meteorológicas de la jornada hubo un pequeño respiro. El fuego sigue sin estar controlado y el Cecopi de Soria, reunido en la tarde ayer, reafirmó el índice de gravedad, continúa en IGR-2 y se mantienen los desalojos de los vecinos de Barcones y de los ancianos de Retortillo a causa del humo.

El frente del incendio forestal de la sierra de Guadalajara se quedó ayer entre 5 y 7 kilómetros de Soria y se cumplió así la segunda jornada que mantuvo en vilo a los habitantes de los pueblos de Barcones, Retortillo, Arenillas y Lumías, a los que se sumaron los de Iruecha, a causa de otro incendio declarado ayer en Selas (Guadalajara), cuyo frente se encuentra a 12 kilómetros de la población soriana.

En la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón permanecen 33 personas trasladadas desde Retortillo (31 usuarios de la residencia y dos vecinos de este pueblo evacuados también por reconocido grado tres de dependencia) y en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán 27 vecinos de la localidad de Barcones, que puede ampliarse en cinco más esta noche, según ha informado la alcaldesa en el CECOPI.

La Guardia Civil continúa coordinando con el Ayuntamiento de Barcones la situación especial y puntual de los ganaderos del municipio. Según la información facilitada por la Junta al cierre de esta edición, dos son los incendios activos en la provincia de Guadalajara cercanos a la provincia de Soria, el ya citado de La Mierla y el de Selas, declarado en la jornada de ayer, a unos 10/12 kilómetros del limite provincial de Soria y designado en INFOCAL (INFORCYL) como Iruecha, al ser la localidad soriana más cercana.

En ambos casos, el operativo INFOCAL de Castilla y León está colaborando con el INFOCAM de Castilla-La Mancha en las tareas de extinción con medios propios, a disposición de los directores técnicos de extinción de ambos incendios.

En el caso de La Mierla, el que más peligro presenta para la provincia de Soria, el operativo INFOCAL viene actuando desde la tarde del lunes en la zona de cabecera del incendio mediante trabajos de defensa y extinción.

El operativo considera la zona de cabeza oeste del incendio la más preocupante, si bien esas labores realizadas han permitido que durante el día de ayer se haya podido contener el incendio en las líneas de control establecidas con los trabajos previos.

Además, a lo largo de la tarde se produjeron dos incendios en la provincia, en Gómara y Jaray, ambos en investigación, aunque la causa probable es por accidente de maquinaria: el reventón de la rueda de un camión en el primero y un remolque en el segundo.

El de Gómara se inició a las 13.21 horas y se ha declarado extinguido a las 15.50. El de Jaray (Almenar de Soria) comenzó a las 15.46 y a las 16.32 se ha dado como controlado. En ambos casos se trata de terreno agrícola, aún en perimetración