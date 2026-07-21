Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

A la preocupación de la proximidad del fuego, los vecinos de Barcones sumaron ayer otra, la de no tener cobertura de telefonía móvil para poder contactar entre ellos y así poder estar constantemente comunicados en lo que fue una jornada de máxima preocupación.

Se tuvo que tirar de recursos del siglo pasado y se hicieron sonar las campanas de la iglesia para alertar a los vecinos del peligro y de la orden de desalojo, así lo relata la alcaldesa, Joana Casado, sin dejar de mostrar su indignación, porque la amenaza del incendio forestal ha sido algo sobrevenido, pero la ausencia de cobertura no.

Los vecinos de Barcones llevan años reclamando este servicio que ayer se hizo más necesario que nunca porque fue imposible comunicarse entre ellos. A ello se sumó que en los alrededores de Barcones había diez agricultores trabajando sobre el terreno haciendo cortafuegos y no se podían comunicar con el pueblo, ni entre ellos.

No obstante, el desalojo de los vecinos de Barcones estuvo bastante coordinado y ello ofreció tranquilidad a los vecinos que pasaron la noche en el CEIP de Almazán donde permanecen a la espera de que las condiciones mejoren.

“Aquí nos han acogido muy bien”, comenta Manola Cañas, una de las vecinas desalojadas. Ella tiene su segunda residencia en Barcones y explica que han sido unos días en los que han estado molestos a causa del humo, pero la acogida en Almazán ha sido buena, “nos han traído paciencias”, comenta.

Los ganaderos y agricultores fueron los que han acudido a Barcones con el objetivo de atender a los animales. En el municipio hay cerca de 3.000 cabezas.

Uno de ellos, Pablo Muñoz, solicita que se tenga en cuenta al ganado en circunstancias de estas características, “porque no se mueve tan fácilmente”. Explica que les han ofrecido la posibilidad de movilizar una parte en camión, pero no ha sido necesario, por ahora.

Muñoz, que fue uno de los agricultores que colaboró en los trabajos de cortafuegos, reprochó que el Cecopi de Soria no ha enviado ES-Alert a la zona, como sí lo ha hecho Castilla La Mancha, y pidió más colaboración entre comunidades autónomas para permitir que los medios desplazados a Soria hubiesen trabajado en Guadalajara antes de lo que lo hicieron.