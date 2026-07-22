Garray representa este año ‘Mancino y la palabra rota’ en su nuevo capítulo de las Guerras Numantinas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

‘Mancino y la palabra rota’ es el título que la Asociación Tierraquemada pondrá en escena el próximo 1 de agosto dentro de las aplaudidas representaciones que cada año ofrece a los vecinos y visitantes en el graderío de Numancia, a los pies del yacimiento. Una cita que se repite como cada año, desde 1999, el primer sábado de agosto para poner en escena un nuevo capítulo de las Guerras Numantinas.

Más de 250 personas entre actores y personal técnico participan en esta jornada de recreación histórica en la que los visitantes pueden disfrutar de un día en el que los numantinos y los romanos vuelven a cobrar vida.

Por la mañana, a partir de las 13.00 horas, entre las actividades programadas, tendrá lugar un desfile de las tropas numantinas y romanas; el reto entre el jefe numantino Megara y el general romano Mancino así como diferentes espectáculos didácticos que acercarán a todos los asistentes al siglo II antes de Cristo.

Todo ello para culminar con la representación de un nuevo episodio de las guerras numantinas. Será a partir de las 20.30 horas cuando Polibio, historiador romano, comenzará a relatar el capítulo ‘Bellum Numantinum. Episodio III: Mancino y la palabra rota’. Este episodio arranca de la siguiente forma: «Hubo un tiempo en que Roma habló de paz. Un romano llamado Marcelo creyó que la guerra podía detenerse con la palabra dada y el respeto entre los pueblos. Y durante unos años, Numancia respiró aliviada...».

Sin embargo, todo cambia y en esta ocasión la representación evidencia «cómo la guerra entre Roma y Numancia no solo se libró con las armas. También se decidió con pactos, juramentos y decisiones que marcaron el destino de dos pueblos», indican desde la asociación.

En ‘Bellum Numantinum III: Mancino y la palabra rota’ los asistentes a la representación «revivirán uno de los episodios más trascendentales de las Guerras Numantinas: el tratado firmado por el cónsul Cayo Hostilio Mancino para salvar a su ejército y la posterior decisión del Senado romano de romper aquel acuerdo». Y es que, destacan desde Tierraquemada, «¿qué vale más: el honor de un hombre o la razón de Estado? Una promesa. Un tratado. Una palabra rota», concluyen.