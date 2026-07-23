Evolución favorable del incendio de Guadalajara y baja la amenaza en los pueblos de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La evolución favorable del incendio de la Mierla (Guadalajara) relaja la amenaza a las poblaciones del sur de la provincia de Soria el índice de gravedad baja de IGR 2 a IGR 1, según informa la Junta de Castilla y León.

El operativo INFOCAL desplegado en la zona noroeste del incendio continúa desarrollando su trabajo en la zona asignada, en coordinación con el INFOCAM de Castilla-La Mancha, siendo la evolución de la situación favorable.

La amenaza de que el fuego pueda cruzar a la provincia de Soria es menor que la que había a principio de la semana, por ello se han levantado las órdenes de desalojo decretadas por el Cecopi el pasado lunes.

A las 10.40 horas de esta mañana se ha iniciado el traslado a su centro de origen de los usuarios (31) de la Residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, que el pasado lunes fueron trasladados a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón. Junto a los residentes, también se procede al traslado de los dos vecinos de Retortillo de Soria, con reconocido grado tres de dependencia que se sumaron a la evacuación.

De igual manera que el pasado lunes, cuando el operativo de movilidad se puso en marcha a las 19.45 horas, el traslado se lleva a cabo con medios de transporte adecuado a las necesidades de los mayores.

A los medios propios de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad y Bienestar Social), se han sumado medios de la Diputación Provincial, siempre con la colaboración del personal del centro residencial de Retortillo de Soria.

Por otro lado, tras el levantamiento de la medida de evacuación de los vecinos de Barcones, también adoptada por el CECOPI Soria en la tarde de ayer, confirmar que aquellos (28) que se encontraban alojados en las instalaciones de la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán, puestas a su disposición desde el pasado lunes, volvieron a sus casas tras la cena.