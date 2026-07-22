El incendio de Guadalajara sigue a cinco kilómetros de Soria pero supera la línea de control en el flanco oeste

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El incendio que ya ha quemado 29.000 hectáreas en Guadalajara y que mantiene a Soria en alerta por su cercanía, ha superado en algún punto del flanco oeste la línea de control planificada, con la posibilidad de entrar en una zona complicada de barrancos y repoblaciones de pinar, aunque en principio no genera peligro para Soria. Esta es la información actualizada a primera hora de este miércoles tras la reunión del Cecopi Soria (Centro de Coordinación Operativa Integrado) que apunta que la previsión es que se inicie a primera hora trabajo de medios aéreos del operativo INFOCAL de Castilla y León para intentar contenerlo. El flanco norte de este incendio, el más cercano a Soria, se mantiene estable.

La reunión del Cecopi ha estado presidida por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y en ella se ha informado sobre la evolución que a lo largo de la noche ha tenido la cabeza norte el incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara), cuyo frente sigue permaneciendo a una distancia de unos 5/7 km del límite provincial. Continúa en IGR-2 por la amenaza que supone para las poblaciones de la zona como Retortillo, Barcones, Arenillas y la pedanía de Lumías (Berlanga de Duero).

A la vista de esta situación, del viento suroeste previsto, desfavorable para Soria, y de la densidad del humo, a propuesta de Centro Provincial de Mando, el Cecopi ha acordado mantener las medidas adoptadas en la tarde del lunes respecto a las evacuaciones de la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, y de la población de Barcones. No obstante, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y del incendio, estas medidas podrían variar a lo largo de la jornada.

Respecto al incendio declarado en la jornada del martes en Selas (Guadalajara), a unos 10/12 kilómetros del límite provincial de Soria y designado en INFOCAL (INFORCYL) cono Iruecha, al ser la localidad soriana más cercana, según la información facilitada esta mañana desde el Centro Operativo Regional (COR) de Guadalajara, se ha perimetrado gran parte del incendio y se espera una evolución favorable.

En ambos casos, el operativo INFOCAL de Castilla y León continúa actuando de manera coordinada con el INFOCAM de Castilla-La Mancha en las tareas de extinción de ambos incendios, a disposición de los directores técnicos de extinción de ambos incendios.

Respecto al incendio de Jaray (municipio de Almenar de Soria), que se inició a las 15.46 horas y se dio por controlado a las 16.32 horas, afectando a terreno agrícola, se encuentra perimetrado, pero aun requiere la actuación de tareas de extinción por los puntos calientes que se mantienen en el interior.

Pistas forestales cerradas en Duruelo

Desde el Ayuntamiento de Duruelo han lanzado un aviso en el que ruegan a todos los vecinos que "extremen las precauciones al máximo" ya que "nos encontramos ante una situación de riesgo extremo de incendios".

Actualmente "hay un incendio activo en otra zona de la provincia, lo que significa que la disponibilidad de los equipos de emergencias y medios de extinción es muy escasa. Un incidente ahora mismo en nuestro término municipal tendría consecuencias críticas".

Por ello, recuerdan que "el acceso a Castroviejo y a todas las pistas forestales del municipio permanece estrictamente cerrado".

Desde la Alcaldía "apelamos a la responsabilidad de todos y agradecemos de antemano su comprensión ante estas restricciones excepcionales. Sabemos que entenderán que son medidas preventivas imprescindibles, adoptadas con el único objetivo de salvaguardar nuestro monte y proteger el incalculable valor de nuestro entorno natural".