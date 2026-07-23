Garray celebra sus fiestas de verano con un concierto Tributo a Extremoduro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Garray celebra este fin de semana sus fiestas de verano con el plato fuerte del programa que es el concierto Tributo a Extremoduro que tendrá lugar el sábado 25 a partir de las 21.30 horas en el frontón.

Las fiestas de verano de Garray se concentran en un intenso y largo fin de semana, en el que las actuaciones musicales y actos para los más pequeños copan el programa preparado por el Ayuntamiento de la localidad. Precisamente, los niños fueron los protagonistas en el arranque festivo porque son los encargados de pronunciar hoy el pregón. Por la tarde, hinchables y el recorrido de la electrocharanga.

Hoy viernes 24 de julio habrá un torneo de mus para los mayores y la tarde seguirá con recorrido de carretones e hinchables, para entrar en la noche con dos sesiones de verbena a cargo de la orquesta Lapsus, a la que seguirá un After.

El sábado 25 de julio es el día del campeonato de guiñote, recorrido de la charanga y el concierto Tributo Extremoduro ‘Dextremo’ comenzará a partir de las 21.30 horas. A partir de la una de la madrugada le tomará el relevo la orquesta Jamaica Show y a su conclusión, una sesión de After, hasta las 7 horas, le tomará el relevo.

Las fiestas concluirán el domingo, 26 de julio, con un programa más tranquilo y dedicado a todos los públicos. Habrá un espectáculo infantil que comenzará a las 13.30 horas y por la tarde, campeonato de bolos y tanguilla y como cierre, un concierto musical de la rondalla y coro Recuerdos, a partir de las 19.30 horas en la ribera del río.