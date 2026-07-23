La Diputación de Soria financia la contratación de 178 desempleados en 66 entidades locales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 178 personas desempleadas podrán ser contratadas por 66 entidades locales de la provincia de Soria gracias a las ayudas del Plan de Fomento del Empleo en Municipios 2026, cuya propuesta de concesión ha recibido este jueves el dictamen favorable de la comisión de Desarrollo de la Diputación de Soria. La convocatoria permitirá subvencionar contratos para la realización de obras y servicios de interés general y social con una inversión de 855.400 euros.

Las ayudas están dirigidas a ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades de la provincia y tienen como objetivo favorecer la inserción laboral de personas desempleadas al tiempo que refuerzan los servicios municipales y la ejecución de actuaciones de interés público en los pueblos. Los contratos podrán desarrollarse bajo distintas modalidades, con duraciones comprendidas entre los 60 días y el año completo, tanto a jornada completa como parcial.

La modalidad con mayor número de contrataciones será la de 180 días a jornada completa, con 69 contratos financiados, seguida de la de 90 días a jornada completa, con 58. Además, se subvencionarán 14 contratos de 365 días a jornada completa y otras modalidades adaptadas a las necesidades de las entidades locales.

La convocatoria incluye también la línea Concet, destinada a favorecer contrataciones de carácter más estable y especializado, con la financiación de 11 contratos adicionales mediante una aportación de 15.000 euros por puesto de trabajo, lo que supone una inversión de 165.000 euros.