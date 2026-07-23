La Junta rebaja a cero el peligro en Soria a causa del incendio de Guadalajara

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La evolución favorable del incendio de la Mierla (Guadalajara) a lo largo de la jornada ha disminuido considerablemente la amenaza a las poblaciones del sur de la provincia de Soria

El índice de gravedad bajó del IGR2 a IGR1, a media mañana, y la Junta de Castilla y León lo ha dejado en IGR 0 esta tarde, al desaparecer las causas que motivaron su declaración.

También se han retirado, una vez que concluyeron sus trabajos, los medios que permanecen del operativo INFOCAL de Castilla y León, que han apoyado a INFOCAM de Castilla-La Mancha desde el lunes. Han estado trabajando en la zona noroeste del incendio.

La amenaza de que el fuego pueda cruzar a la provincia de Soria es prácticamente inexistente, por ello la Junta de Castilla y León ha levantado todas las alertas que, desde el lunes, estaban en las poblaciones de Barcones, Retortillo, Arenillas y Lumías.

La población desalojada se encuentra ya de vuelta en sus domicilios. Ayer volvieron a casa los 28 vecinos de Barcones que han estado desde el lunes en un centro de Almazán y a lo largo de la mañana se han trasladado a los 31 ancianos de Retortillo al geriátrico de esta población que habían sido llevados a Arcos de Jalón.