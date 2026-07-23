Heraldo-Diario de Soria

La Junta rebaja a cero el peligro en Soria a causa del incendio de Guadalajara

La población desalojada en los pueblos sorianos ya está de vuelta en sus domicilios

Dispositivo que INFOCAL ha desplegado estos días en Barcones (Soria).

Dispositivo que INFOCAL ha desplegado estos días en Barcones (Soria).MONTESEGUROFOT

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La evolución favorable del incendio de la Mierla (Guadalajara) a lo largo de la jornada ha disminuido considerablemente la amenaza a las poblaciones del sur de la provincia de Soria

El índice de gravedad bajó del IGR2 a IGR1, a media mañana, y la Junta de Castilla y León lo ha dejado en IGR 0 esta tarde, al desaparecer las causas que motivaron su declaración.

También se han retirado, una vez que concluyeron sus trabajos, los medios que permanecen del operativo INFOCAL de Castilla y León, que han apoyado a INFOCAM  de Castilla-La Mancha desde el lunes. Han estado trabajando en la zona noroeste del incendio.

La amenaza de que el fuego pueda cruzar a la provincia de Soria es prácticamente inexistente, por ello la Junta de Castilla y León ha levantado todas las alertas que, desde el lunes, estaban en las poblaciones de Barcones, Retortillo, Arenillas y Lumías.

La población desalojada se encuentra ya de vuelta en sus domicilios. Ayer volvieron a casa los 28 vecinos de Barcones que han estado desde el lunes en un centro de Almazán y a lo largo de la mañana se han trasladado a los 31 ancianos de Retortillo al geriátrico de esta población que habían sido llevados a Arcos de Jalón. 

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