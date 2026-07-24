Evacuado un campamento juvenil en Soria por incendio forestal que está extinguido
El grupo de 50 personas se encuentra en el polideportivo de Navaleno y regresará a sus domicilios en Guipúzcoa en las próximas horas
La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de un campamento juvenil en Navaleno (Soria) a causa de un incendio forestal que está extinguido.
A las 14.35 horas se ha iniciado un incendio en el municipio de Navaleno, que se ha dado por controlado a las 16.22 horas, y cuya causa probable se encuentra en investigación y la superficie afectada en perimetración.
Con motivo del fuego se ha considerado evacuar un campamento juvenil ubicado en zona de acampada conocida como ‘La Soltilla’, en el Monte de Utilidad Pública número 84, denominado ‘Pinar’.
Este grupo, de aproximadamente 50 personas (entre jóvenes, monitores y responsables), se encuentra en este momento en el polideportivo de Navaleno, donde Cruz Roja Soria ha montado un albergue provisional dimensionado a las necesidades.
Dado que la zona de ubicación del campamento ha dejado de cumplir las condiciones técnicas necesarias para desarrollar esta actividad, el grupo volverá a su provincia de origen (Guipúzcoa) a lo largo de la tarde (si el transporte fuese posible) o en la jornada de mañana. El avituallamiento, en todo caso, está garantizado.
Además del grupo de jóvenes de este campamento, se han concentrado en el polideportivo otros dos campamentos juveniles, también ubicados en Navaleno, que sí podrán volver a sus zonas de acampada a lo largo de la tarde.
Junto al operativo INFOCAL de Castilla y León, está colaborando en estas actuaciones Protección Civil de Castilla y León, Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento de Navaleno, Cruz Roja Soria y Guardia Civil, entro otros.