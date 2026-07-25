Un corto revive el legado ganadero de Tacho, mítico tratante de La Rubia.

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El próximo 13 de agosto, La Rubia se viste de gala para acoger el estreno de ‘Tacho’, el galardonado cortometraje documental dirigido por el cineasta Rubén Seca. La cinta rinde homenaje a Anastasio Las Heras, conocido por todos como Tacho, quien a sus 90 años se erige como uno de los últimos tratantes de animales vivos de la provincia de Soria y ya cuenta con dos premios en su haber: Mejor corto en el Festival Ruréfilos y Mejor corto en el Festival de Cine Rural de Astorga.

El documental se adentra en una profesión que está al borde de la desaparición. El director conoció a Tacho durante el rodaje de su largometraje ‘Los Cangrejos’, quedando atrapado por las historias, la sabiduría y la honradez de un hombre orgulloso de sus raíces. «Necesitaba un burro para una de las secuencias y me hablaron de él», explica descubriendo, además, que «mis bisabuelos habían sido ayudados por su familia». Y es que Seca, aunque nació en Barcelona, tiene parte de sus raíces en Soria «donde viven mis tíos y primos». Fue tras las conversaciones con Tacho cuando «me surgió el interés por su forma de vida como tratante de ganado» decidiendo embarcase en esta aventura en la que a través de las vivencias de Anastasio ofrece un viaje hacia el pasado de un sector clave para el desarrollo del mundo rural tradicional.

Sin embargo, el nudo argumental de ‘Tacho’ reside en la transmisión generacional. El cortometraje contrapone los recuerdos del veterano tratante con el día a día de sus descendientes, quienes han tomado el testigo de la ganadería familiar a través de sus hijos, Alfonso y Cayo, de su nieta Marta y de su bisnieto Leonardo. También destaca «la importancia del trabajo de la mujer cuando el hombre estaba fuera de casa durante la época de la trashumancia o las ferias y era ella quien se encargaba de los hijos, la casa y los animales que quedaban rindiendo un emotivo homenaje a su mujer, Rosario», explica Seca.

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A través de los 20 minutos que dura la obra «realizo un retrato de Tacho y de las generaciones que vienen así como la visión de cuidar ciertos oficios sin dar la espalda a la evolución», asegura el director. En el corto su hijo Alfonso explica que «la última venta que realizó Tacho es de diciembre de 2023» gracias a las nuevas tecnologías. Las ferias «ya no son como antes por lo que hicimos fotos a los animales para gestionar las ventas on-line». Mientras, y aunque el paso del tiempo no perdona y los años pesan, Tacho sigue yendo al campo a pasar tiempo con sus animales alimentando un legado que ha sido y es su forma de vida.