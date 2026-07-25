La empresa Gourosma invierte 5 millones en una nueva planta para fabricar torreznos

Responsables de Gourosma en su presentación al entrar en la Marca de Garantía del Torrezno en 2019.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La empresa Gourosma, de El Burgo de Osma (Soria) invertirá cinco millones de euros para cuadruplicar su capacidad de producción. El Ayuntamiento de El Burgo ha otorgado licencia para la construcción de las nuevas instalaciones que levantará la empresa cárnica que se dedica a la fabricación del torrezno de Marca de Garantía.

La edificación se llevará a cabo en un terreno de 8.000 metros que Gourosma ha comprado al propio Ayuntamiento burgense. Levantarán la nueva fábrica en un tercio de la parcela y el resto quedará para posibles ampliaciones.

La semana pasada, los arquitectos ya marcaron la zona y el promotor estima que dentro de algo más de un año pueda estar casi finalizada la obra civil.

Gourosma entró en el año 2019 en la marca de Garantía Torrezno de Soria y ahora tienen la vista puesta en la exportación. Comenzaron con tres empleados, ahora llegan a 17 y la previsión es crecer según marque la demanda. A día de hoy ocupan una fábrica en la travesía de la nacional 122 heredera de una larga tradición carnicera en El Burgo.

Gourosma es una empresa con tradición familiar en el mundo de la alimentación. Entre sus especialidades, se encuentra la fabricación de embutidos y otros productos cárnicos desde hace más de 60 años.

Actualmente comercializa sus productos bajo las marcas Uxama y Tierras del Burgo. Una de las novedades que incorporó con esta última marca fue la fabricación de panceta adobada y torrezno precocinado, ambos adscritos a la marca de garantía Torrezno de Soria.

Desde que comenzaron con la fabricación de torreznos, en 2018, el negocio ha crecido considerablemente y ahora, la compañía ha decidido realizar una firme apuesta por el crecimiento y por el torrezno de Marca de Garantía de Soria, cuyas ventas se incrementan en el sector, año tras año, en el mercado nacional, donde cada vez es más demando.

El Polígono Industrial La Güera está dotado con todos los servicios necesarios y aún con espacio para que puedan instalarse más empresas. En sus parcelas hay negocios de logística, alimentación, transportes y sobre todo automoción con más de 400 trabajadores sumamente profesionalizados.