El pueblo de Soria donde hacen uno de los torreznos más famosos de España y venden cientos de kilos cada semana

Los torreznos del Mesón Círculo se han convertido en uno de los grandes reclamos gastronómicos de El Burgo de Osma.@bar_meson_circulo

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma, uno de los pueblos más visitados de Soria, lleva años convirtiendo el torrezno en mucho más que una tapa tradicional. En sus bares y restaurantes, este producto símbolo de la gastronomía soriana se ha transformado en un auténtico reclamo turístico capaz de atraer visitantes únicamente por probar una corteza perfecta, crujiente y recién hecha. Y pocos lugares representan mejor esa devoción que el Mesón Círculo, un pequeño establecimiento que muchos consideran ya una parada obligatoria dentro de Castilla y León.

La fama del local no es casual. Según recoge la web especializada DueroVida, el Mesón Círculo «ha consagrado su actividad» al torrezno y llega a despachar «centenares de kilos por semana» de este producto convertido ya en símbolo gastronómico de Soria.

El Burgo de Osma y el torrezno que se ha convertido en reclamo turístico

El Burgo de Osma lleva años consolidándose como uno de los destinos gastronómicos más potentes de la provincia. Su patrimonio medieval, su ambiente tranquilo y la cercanía con espacios naturales como el Cañón del Río Lobos han impulsado también un turismo muy ligado a la cocina tradicional.

En ese contexto, el torrezno se ha convertido en una de las grandes señas de identidad locales. No se trata solo de panceta frita. En Soria, el torrezno tiene casi categoría cultural. La textura exacta de la corteza, el equilibrio entre grasa y magro o el punto de fritura forman parte de una elaboración muy reconocible para cualquier soriano.

El Mesón Círculo ha logrado convertir esa tradición en su gran especialidad. La guía DueroVida describe sus torreznos como piezas «grandes, crujientes y en su punto», una combinación que ha ayudado a disparar su popularidad entre turistas y aficionados a la gastronomía.

El Mesón Círculo de Soria que vende centenares de kilos de torreznos

El éxito del establecimiento también tiene mucho que ver con su formato. Lejos de grandes restaurantes gastronómicos o propuestas sofisticadas, el Mesón Círculo mantiene la esencia de bar tradicional castellano donde el producto es el verdadero protagonista.

Precisamente esa autenticidad forma parte de su atractivo. El local aparece frecuentemente en rutas gastronómicas y recomendaciones sobre dónde comer en El Burgo de Osma, especialmente para quienes buscan cocina local sin artificios.

Además del torrezno, DueroVida destaca otros productos muy ligados a la gastronomía soriana como la morcilla, las croquetas o los quesos, todos ellos presentes también en la carta del establecimiento.

El Burgo de Osma combina patrimonio medieval y gastronomía tradicional en uno de los destinos más visitados de la provincia de Soria.Getty Images

El fenómeno del torrezno soriano que sigue creciendo fuera de Soria

El auge del torrezno ha crecido enormemente durante los últimos años gracias a las redes sociales, las rutas gastronómicas y el interés cada vez mayor por la cocina tradicional. Lo que durante décadas fue un producto muy asociado al entorno rural castellano se ha transformado en uno de los grandes iconos gastronómicos de Castilla y León.

Soria ha sabido aprovechar especialmente ese fenómeno. El torrezno soriano cuenta incluso con más de diez años de Marca de Garantía y cada vez son más los restaurantes, bares y eventos gastronómicos que lo utilizan como principal reclamo turístico.

En lugares como El Burgo de Osma, esa fama se percibe especialmente los fines de semana, cuando muchos visitantes llegan atraídos por recomendaciones gastronómicas o por vídeos virales en redes sociales donde el sonido de la corteza al romperse se ha convertido casi en una obsesión culinaria.