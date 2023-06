«Mientras el cuerpo aguante y el ambiente sea tan fenomenal seguiré siendo de la peña El Cuadro»

Pilar Pérez Soler Soria

P. A su edad, peñista...

R. Son ya muchos años los que llevo vestido de amarillo. Lo llevo bien; mientras el cuerpo aguante y el ambiente sea tan fenomenal seguiré perteneciendo a la peña El Cuadro.

P. ¿No le pesa el chaleco?

R. La verdad es que cada año pesa un poquito más. Sobre todo si acudes a todos los actos, y no descansas lo suficiente, madrugar cuesta cada vez más. Pero se lleva de la mejor manera posible.

P. ¿Por qué?

R. Hace casi 40 años, el grupo de amigos de la cuadrilla, alguno ya se vestía, decidimos vestirnos y desde el año 85 llevo vestido de la peña El Cuadro.

P. ¿Qué dicen las peñas en San Juan?

R. Las peñas son un componente importante de las fiestas de San Juan. Lógicamente, lo principal son las cuadrillas, pero creo que las peñas somos parte fundamental de las fiestas de San Juan de Soria, por el colorido, el ambiente y la animación a las fiestas.

P. ¿Qué tiene El Cuadro que no tenga el resto?

R. No es por hacer la pelota al resto, pero creo que ahora todas las peñas nos llevamos fenomenal. A mí me tocó ser del Cuadro como podía haber pertenecido a otra peña. Hay un buen ambiente entre todas, un compañerismo increíble y no hay ninguna diferencia entre ellas.

P. Amarillo como el sol. Como la energía, la fuerza, la emoción...

R. Creo que el sol es un ingrediente importante de las fiestas. Y qué casualidad que su chaleco sea del mismo color que el sol, que esperemos resplandezca en estas fiestas de San Juan 2023. Con el precedente de La Compra de este año, que creo que ya ha llovido para las fiestas de este año y de los próximos, deseamos que en este 2023 nos acompañe el sol que creo que es un ingrediente importante de las fiestas de San Juan de Soria.

P. San Juan está lleno de historias. Individuales, colectivas. ¿Cuál le falta?

R. No creo que le falte ninguna. Creo que cada uno podemos contar nuestra historia en cada una de las fiestas de San Juan que hemos vivido. No sabría decirte qué les puede faltar, pienso que todo está bien. Se podrán mejorar cosas, pero no echo en falta ningún ingrediente.

P. ¿El futuro de San Juan será futuro o el costumbrismo le resta evolución? Lo digo por los consabidos usos y costumbres.

R. Creo que simplemente por masificación de personas, y este año también ha habido reestructuración de cuadrillas, tienen que mejorar. Los usos y costumbres hay que mantenerlos, pero todo lo que sea mejorar -como la reestructuración comentada, el tema de las peñas, que también se están masificando-, sin perder los usos y costumbres, será beneficioso para las fiestas de San Juan y los sorianos en general.

P. ¿Hasta dónde es posible cortar esa masificación de peñas de las que habla?

R. No sé cómo decirte. En círculos de peñas se habla de por qué no hay más peñas sanjuaneras, por qué no se limitan los desfiles, que también se están masificando y para el público en general se hace demasiado pesado. No sé cuáles son los ingredientes para poder regular desfiles y la masificación de los peñistas. Es un debate que está ahí y no te quiero decir que a corto plazo, pero se tendrá que abordar. Las piñorras, que tampoco hay límite y se hace ahora mismo no diría pesado pero con mucha masificación.

P. Lo que menos entiende de esto que llamamos sanjuanes.

R. Lo que menos entiendo es que mucha gente desconoce las fiestas de San Juan y, sobre todo la juventud vive por la noche y se pierden la fiesta de día, que es como hay que vivirla. Intento convencer a la gente joven de que o bien esté en cuadrilla o bien en peñas porque realmente las fiestas de San Juan hay que vivirlas de día. Afortunadamente tenemos muchas noches para disfrutar de otra manera, pero las fiestas son de día.

P. ¿Cuál es el peor de sus miedos?

R. Me pillas un poco fuera de juego. A lo mejor que no pueda disfrutar o que me queden pocos años de disfrutar las fiestas por determinadas situaciones. O que no pueda estar en Soria, por circunstancias, para disfrutar de las fiestas. Lo importante es vivir el día a día y pensar que después de un día viene otro y hay que disfrutar al máximo.

P. ¿Qué perdió San Juan que echa de menos?

R. No echo de menos nada. En estos 40 años de peñista las fiestas han evolucionado, hay mejoras, creo que no se ha perdido nada. Desgraciadamente hay mucha masificación en determinados actos y momentos de las fiestas, pero eso es la propia evolución de la sociedad. Si hay mucha gente y tienen buena fama no queda otro remedio que llevarlo de la mejor manera posible.

P. Prescinda de una de estas tres cosas: solo vino o toros.

R. Buena pregunta. Pues... me pillas fuera de juego. Diría vino, que si hay cerveza me da igual.

P. ¿Qué sabe su chaleco de usted?

R. El chaleco, que por suerte cambiamos a diario, es una parte importante de mi vida y creo que no hay ningún secreto entre el chaleco y quien lo lleva. Sabe casi tanto o más como quien lo luce.

P. De todos los atractivos de San Juan, ¿cuál le resulta más tentador?

R. El buen ambiente y el ambiente sano que hay en cada uno de las fiestas de San Juan. A diferencia de otras fiestas, cada día es único y diferente, no se repite y malo a de ser que no tengas tiempo de disfrutar de cada uno de los días de San Juan. Me quedo con cada uno de los días. Son irrepetibles.

P. ¿Qué veían sus ojos antes que no ven ahora?

R. Pienso que siguen viendo lo mismo, solo que a lo mejor el paso del tiempo hace que no puedes llegar a todas las cosas que anteriormente llegaba.

P. Lo más peligroso de estos cinco días.

R. Lo peor es que descansas poco y después de un día hay otro... y el descanso no es el que te gustaría. Tienes que levantarte y madrugar para poder disfrutar como te decía de cada uno de ellos, aunque luego el cuerpo vaya pasando factura.

P. ¿Sobra o falta algo en las fiestas?

R. El tema de la basura que generamos, y cuando digo generamos es no solo los peñistas sino todo el que acude. Al día siguiente vamos a limpiar las peñas, pero la cantidad de basura que generamos no somos solo los peñistas. También el botellón. Es algo que a mí me produce tristeza y mal genio.

P. ¿Es San Juan todo lo que reluce?

R. Sí. San Juan son los cinco días y los presanjuanes que hemos vivido, Compra, Lavalenguas y Desencajonamiento. Ni sobra ni falta nada.

P. ¿Nos atrevemos a hablar de la reestructuración de las cuadrillas?

R. Estoy a favor de la reestructuración de las cuadrillas pero, como ha comentado alguno de los jurados de este año, creo que debería haberse hecho justo antes de tomar la decisión. Porque se han dado casos en que jurados de este año no pertenecen a la misma cuadrilla que están representando, cuando en las ordenanzas vigentes se dice que lo primero que tienes que ser es vecino de esa cuadrilla para poder optar si hay más candidatos. Soy partidario de la reestructuración, pero se tenía que haber hecho, lógicamente, después de las fiestas para que los voluntarios a ser jurados sepan a qué cuadrilla pertenecen y lo que se van a encontrar. Es algo que había que hacer porque hay bastante diferencia entre vecinos de distintas cuadrillas cuando el mayor de los gastos es igual.

P. ¿Se es igual o menos soriano (de la capital, se entiende) si uno no entra en fiestas?

R. Buena pregunta. Al final las fiestas las disfrutamos todos, aunque las paguemos algunos. Yo animaría a todo el mundo que sea reacio, porque se han dado casos en que gente no entra en fiestas y te los encuentras en el local, en los catapanes, en el Lavalenguas... Que sea sanjuanero no tiene que ver nada en que entre o no en fiestas: lo veo un poco más de ser tacaño y evitarte 30 o 40 euros.

P. ¿Sale a cuenta ser jurado?

R. Yo estuve a punto de serlo porque entré en el sorteo y sí me gustaría serlo también. Es cuestión de querer y encontrar el momento. Es una cuenta pendiente, sí. Ahora estoy en la peña (es secretario de El Cuadro) y mi mujer sí está con ganas. Habrá que retomar el tema. No lo descartamos, aunque cada año cuesta un poquito más.

P. ¿Qué otras fiestas probó y no le cuadran?

R. He estado en San Fermín y todos los días son muy parecidos. Encierros, cabezudos, desfiles y demás. Lo que diferencia San Juan de otras fiestas es que cada día es diferente y te puede gustar uno y otro no tanto.

P. Veterano Toro de Plata el que convoca El Cuadro todos los años.

R. Este año hemos cumplido la 51 edición y la verdad es que es una insignia de nuestra peña. Cada vez cuesta más presentar trabajos, pero tiene mucho tirón. Hace unos años admitimos el certamen literario de pintura y está teniendo su beneplácito de sorianos y forasteros.

P. ¿Qué día supo que sería sanjuanero hasta dentro y más allá?

R. Como te he comentado antes, decidimos meternos a esta peña un grupo de amigos y jamás hubiera pensado que hubiera estado tanto tiempo. Conoces a mucha gente, muchos amigos, que no pensaba.

P. El resto del año ¿cuántas veces piensa en el chaleco?

R. Siempre te sale. Siempre estás deseando que vuelvan las fiestas y empezar la cuenta atrás con las mismas ganas e ilusión de cada año. Además de las fiestas están los cuatro festejos anteriores. Siempre hay momentos y situaciones que te hacen pensar en los sanjuanes próximos.

P. Lo más estrambótico que ha visto o vivido en San Juan.

R. No estoy muy de acuerdo con el tema carnavalesco que se produce en el Viernes de Toros, con esos disfraces tan fuera de tono de lo que son usos y costumbres y del festejo taurino del Viernes de Toros. Eso es un desmadre.

P. Un deseo.

R. Que todos disfrutemos de las fiestas, tanto las cuadrillas como las seis peñas sanjuaneras, en especial la que mi hija preside junto con un compañero y amigo; que disfrutemos todos y no se produzca ningún incidente y nos acompañe el sol.