«Disfruto en Cuerda del Pozo e intento enseñar a los niños lo mismo que a mí me transmite»

Pilar Pérez Soler Soria

P. De todos los deportes que practica, ¿cuál es el suyo?

R. El triatlón. (Pero eso son tres en uno). Así es, pero no sabría que decirte cuál de los tres es mi deporte. Creo que el que mejor se me podría dar es la natación, pero es el que menos practico.

P. ¿Se imagina convertirse en sirena?

R. (Ríe). Surcaría los mares. (Pocos encontraría en Soria). El pantano, que nos gusta mucho. Las aguas del pantano las practicamos muchos y nos encontramos muy tranquilos, disfrutamos de un paraje espectacular y la verdad es que me siento muy bien allí. Disfruto e intento enseñar a los niños que llevamos durante todo el año lo mismo que me transmite a mí el pantano. Enseñarles que es un paraje natural y un paraíso en Soria.

P. De todas las travesías que ha hecho, una que haya sido por el desierto, por lo arduo de lo acometido.

R. No he tenido ninguna. Nunca he hecho ninguna travesía en el desierto.

P. ¿De dónde salen los 27 grados (del nombre del club)?

R. De la temperatura del agua de las piscinas climatizadas. De ahí es el nombre. Es algo que sorprende a la gente, que en muchos casos no saben cuál es la temperatura que tienen las piscinas climatizadas. Creo que es la temperatura ideal. Es un sitio hecho para practicar deporte y con temperaturas más bajas no estarías cómodo y más altas estarías muy sofocado haciendo deporte en el agua.

P. ¿Qué socorro necesita el socorrista?

R. El socorro que necesito es que a veces tengo que armarme un poco de paciencia porque algunas veces llego un poco a mi límite. Armarme de paciencia es lo que más necesito.

P. ¿Quién vive mejor en el deporte, la parte organizativa o los deportistas?

R. Una pregunta complicada. La parte organizativa. Vivir del deporte a nivel profesional es muy, muy complicado, muy sacrificado. Poca gente puede llegar a conseguir vivir del deporte. Conozco y tengo gran amistad con grandes deportistas y bueno... es complicado. Se vive mejor a nivel organizativo.

P. ¿Soria es una brazada, una zancada...?, ¿Cómo se le dibuja a usted?

R. Yo lo englobaría un poco en los tres. Al final Soria es una provincia que engloba un poco todo, es naturaleza, diversión, te sientes muy acogido... Es gente que acoge. Yo vivo en Soria, soy nacido en Soria y quiero vivir en Soria el resto de mi vida. Aquí soy muy feliz.

P. Lanzarse a una iniciativa de emprendimiento como la suya y vivir de ello no tiene que ser fácil.

R. No, no es fácil. Al principio cuesta trabajo sacar la Escuela de Triatlón como al final sacamos el Club 27 grados. Tanto yo, como mis compañeros, que lo hemos sacado adelante. Yo soy un trabajador más como el resto y gracias al esfuerzo de todos van saliendo las cosas adelante y vamos apostando por los niños y por el salvamento en Soria que es un deporte complicado. No existía pero se está haciendo su hueco y estamos muy contentos. Y en lo que se refiere al triatlón un poco parecido. Rubén Andrés empezó con la escuela y yo he intentado dar un pasito más con ella, vincularla con el club y la cosa funciona bien.

P. Por el fuego ni le pregunto. ¿Más de tierra o de agua?

R. Soy más de tierra.

P. ¿Cuántas travesías caben en Soria?, ¿por qué Cuerda del Pozo y no Laguna Negra?

R. Existe ya una travesía en la Laguna. (Lo sabemos). Quisimos hacer la travesía en el pantano Cuerda del Pozo porque no existía ninguna y pensamos que es un sitio idílico en Soria y va muchísima gente.

P. ¿Qué es lo que le hace vibrar del deporte?

R. Lo que más me hace vibrar es la competición y ver cómo los niños que están todo el año entrenando conmigo se van superando día a día y disfrutan ellos. Cuando más disfruto es cuando los veo disfrutar a ellos y se alegran de sus victorias, de lo que ellos esperan en el deporte y de sus logros, sus marcas, sus tiempos. Ahí es cuando más me alegro.

P. El deporte es esfuerzo y vivimos en una sociedad desgraciadamente en la que el esfuerzo se prima cada vez menos.

R. Lo veo así, sí. El deporte, sobre todo en edades escolares, ayuda a los niños a aprender lo que es el esfuerzo y la constancia. Gracias al esfuerzo y la constancia muchas veces consigues un resultado. Pienso que el deporte es un vínculo importante para que crezcan como personas.

P. ¿De qué le purifica el agua?

R. La verdad es que cada vez paso menos tiempo en el agua, pero es un medio en el que me siento tranquilo y cómodo. (Con salvavidas, entiendo). El tema del salvamento y el socorrismo, en todas las actividades estamos vigilando mucho, con todo tipo de precaución, en piscinas, en pantanos. Formamos a futuros socorristas para que al final las piscinas de toda la provincia estén seguras y en manos de buenos socorristas.

P. Un consejo o sugerencia frente a la sequía agraria.

R. No sé qué decirte.

P. Mójese un poco. ¿Por qué se alienta más el fútbol que el triatlón? Institucionalmente, me refiero.

R. El deporte profesional funciona por lo que vende. El fútbol es el deporte que más vende en el mundo y es muy complicado competir contra deportes que mueven tanta cantidad de gente y de dinero. Al final es lo que la sociedad compra, a la sociedad le gusta ver fútbol y espectáculo. Y el resto de deportes lo tiene complicado.

P. Esta semana hemos vuelto a ver tristes imágenes de violencia en el fútbol infantil (por adultos). ¿También ocurre eso en el triatlón?

R. En el fútbol hay mucha tensión, mucha presión. Yo he jugado al fútbol de pequeñito y la verdad es que la tensión, sobre todo en el público, era muy grande. En el triatlón todo el mundo respeta a todos, como puede pasar en el ciclismo o en otros deportes. Hay rivalidad, pero creo que la rivalidad es más sana. El público que asiste lo hace para apoyar, para animar, más a sus familiares, pero al final se anima a todos los deportistas. Es un poco el detonante de por qué no existe esa violencia en estos deportes.

P. ¿Qué le sostiene en el día a día?

R. Seguir creciendo con los niños y ver cómo van evolucionando día a día.

P. ¿A qué escenario no le gustaría volver?

R. No me gusaría estar en la piel de una caída en una bicicleta. La he vivido con niños y es una situación muy complicada. Cuanto más la podamos evitar, mejor.

P. Hay aguas feas y revueltas, ¿no le parece?

R. Sí, pero hay que intentar evitar entrar en esas aguas revueltas, mirar por lo tuyo y no preocuparse de lo de los demás.

P. Oiga, un club de socorrismo en una provincia como Soria ¿da para vivir?

R. Sí, da para vivir. Yo lo compagino con el triatlón, pero aquí somos diferentes monitores, todos tenemos nuestros estudios y nuestros trabajos a parte. Bueno..., puede darte para vivir. Es todo como tú lo quieras mover, promocionar y también cómo el Ayuntamiento de Soria te quiera ayudar referente a las instalaciones.

P. ¿Descansa mejor en tierra firme o mojado?

R. Donde más desconecto es en la bicicleta. Así que en tierra firme.

P. Una imprudencia de la que reniegue.

R. No respetar a los compañeros es algo que llevo muy mal. Intento que los niños respeten a todos los compañeros, sean como sean.

P. ¿Dónde le busco si se pierde?

R. En las montañas. Con bici.