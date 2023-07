«A un helado hay que acercarse con sutileza, sin miedo, buscando descubrir un sabor diferente»

Pilar Pérez Soler Soria

P. No sabe cómo la envidio. Vaya lujo ser heladera en verano.

R. La verdad es que sí. Era una afición que se ha convertido en una forma de vida.

P. ¿De qué cura un helado?

R. De tristeza. Nos aporta felicidad, nos hace sentir placer a través de las papilas gustativas.

P. Lástima que el verano sea tan corto en Soria...

R. Lo cierto es que este año nos podemos sentir un poco afortunados porque con el comienzo de la Semana Santa empezamos la campaña y a pesar de que mayo ha sido un poco más triste hemos estado estado abiertos, a disposición de todo el público que nos demanda.

P. ¿Sabemos lo que queremos?

R. No, tenemos una idea pero cuando vemos la variedad que somos capaces de elaborar al final la decisión se hace complicada.

P. O sea que hay algo más después de la nata y el chocolate.

R. Por supuesto. Todos los años tratamos de incorporar nuevas elaboraciones, de no perder las raíces y de garantizar la calidad del producto.

P. ¿Cuánto placer cabe en un helado o en un pecado, depende de cómo se mire?, ¿me lo explica?

R. Lo suficiente como para desearlo con mucha antelación o ser el motivo para organizar unas vacaciones o una ruta gastronómica. (Me deja helada). Así comenzó nuestra actividad, por el deseo, por la afición, con visitas culturales a las mejores heladerías, por organizar un viaje a Italia a la mejor feria que hay del sector.

P. Hay quien dice que son digestivos...

R. Nuestros helados se componen de materias primas seleccionadas, no ay aditivos industriales, no hay química y todo lo que les aportamos, además de mucha ilusión, es materia prima contrastada... azúcares de origen, ingredientes de origen...

P. Cuénteme ¿a qué helado se parece Soria?

R. No lo dejaría en un solo sabor. Lo dejaría en dos: mantequilla por el arraigo, el ancestro, lo que hemos sido a nivel cultural. Y el contraste que ahora mismo hace con el chocolate negro. Lo dejaría en esa combinación. No me ceñiría a uno solo. Y se me olvida añadir las frambuesas de El Royo, que nos están dando un auge y un nivel que resulta atractivo para los clientes. Todo origen y materia prima seleccionada.

P. En el corazón de El Collado y a unos metros de la calle Real. ¿Qué le evoca?

R. Uff... Valores, familia, unidad. Una Soria muy bonita, una Soria de los recuerdos donde cabían los gremios, cosa que a día de hoy creo que se está perdiendo.

P. ¿Por qué dice eso?

R. Porque vale más el desarrollar actividades que generan un porcentaje alto de beneficios que el sentir la cercanía de los vecinos consumiendo cosas que se siguen haciendo con las manos y de forma tradicional.

P. Cuénteme su vínculo con el Mesón Castellano.

R. El Mesón Castellano lo compró mi bisabuelo, Eusebio Calonge, cuando enviudó para criar a cuatro hijos, que luego se lo cedió a una tía-abuela mía y que, no recuerdo en qué año, ya cuando mi bisabuelo falleció y mis tíos se jubilaron, lo cedieron a la actual directiva. Antes a Moncho y a Gari y ahora lo lleva exclusivamente Gari.

P. ¿Cuántos helados le compró usted al Ramón?

R. Uff. Todas las tardes de todos los días que calentaba el sol en verano cuando bajaba con mi abuela a pasear. Todas las tardes de verano.

P. No solo de helados vive el hombre. ¿También de castañas?

R. La verdad es que esto empezó como una actividad para realizarse mi marido, quien realmente es el heladero y quien está formado. Él lo compatibiliza con otra actividad y de momento no lo tenemos contemplado. Sí es verdad que tenemos la suerte de que nos sigue una saga de cuatro sobrinos que, aunque son jóvenes se van incorporando, y no descartamos nada.

P. ¿Hay vida y sabor heladero después de cinco años y tras Helados Fuentes?

R. Sí, sí. Es un elogio que todavía nos recuerden y nos nombren a nuestros antecesores, porque nos dejaron el camino abierto, con los cuales teníamos una relación bastante cercana. Y desde luego es toda una suerte que todos los días, especialmente los viernes, cuando hacemos balance de la semana, nos llevan a emocionarnos porque al final de cinco años, con mucha paciencia, con mucha quietud y con alguna que otra discusión entre nosotros, al final la gente nos demanda las cosas nuevas que vamos haciendo. Es una fortuna.

P. Mi infancia es un polo de fresa del antiguo Miko de 25 pesetas. ¿Qué helado era el suyo?

R. Creo que el famoso minimilk de Miko, que aunque no tiene nada que parecerse a nuestro actual helado de mantequilla, la receta me vuelve a llevar a aquellos momentos.

P. ¿Por qué no es helado todo lo que parece?

R. Porque hace falta poner un poco de contrastre, para valorar lo que nos aportan los helados con ese frío. Hasta en frío nos están curando de la garganta. Hablamos de que no podemos consumir helado porque la garganta está enferma, y no es correcto: cuando estamos consumiendo un buen helado hidratamos una garganta y aliviamos un dolor.

P. Tengo una amiga a la que el helado le parece un artículo de lujo.

R. Lo único que puedo decir es que a pesar de cómo se está desarrollando el mercado y de las últimas subidas de materia prima, nosotros seguimos manteniendo los precios, porque es más importante que la gente disfrute de algo bueno y sano y fidelizar el mercado que no el rendimiento económico. Qué duda cabe que la actividad se desarrolla con fines lucrativos, pero a veces satisface más una sonrisa.

P. ¿Qué tiene de difícil el mercado heladero'

R. El intrusismo comercial y la falta de cultura que hay en cuanto a comparar productos que no son de la misma calidad.

P. ¿Qué nos aporta un helado además de gusto y placer?

R. Sonrisas, felicidad.

P. ¿Cuánto teme usted a las tormentas y sus apagones?

R. Te puedo decir que mucho. Primero porque el vehículo de la Dehesa vuela cuando baja a nuestro parque a las dos puertas. Y porque agua y helados no son compatibles.

P. Renovarse o morir. Del carrito a la furgoneta. Un trocito de la puerta de la Dehesa es suyo.

R. La verdad es que es una gran medalla estar ahí cada campaña. El carrito tiene que avanzar para garantizar otro tipo de prestaciones que antes se conseguían de otra manera, porque había otros volúmenes de venta. El carrito lo único que impulsa es garantizar esa asiduidad de tanta gente como todas las tardes, pero la dehesa es una medalla como sorianos.

P. ¿Cuál es la vida de sus helados?

R. Frescura, intentar manipular lo menos posible la materia prima para que las elaboraciones conserven todas las propiedades y no se sometan a otros procesos.

P. ¿Qué nos deja helados?

R. Pocas cosas ya.

P. ¿Cuál es el helado más difícil o raro que le han pedido?

R. Lo más raro que nos suelen pedir es que la gente se sorprende de los sabores salados que se pueden hacer como helados gastronómicos: un helado de mostaza, de tomate. La gente con vinculación a Soria pide helado de torrezno, que se hace, aunque no sea algo comercial. Y por diferente, me está llamando mucho la atención que últimamente la gente mezcla mucho los chocolates con los sabores ácidos, sobre todo con el limón.

P. ¿Cómo hay que acercarse a un helado de Soria?

R. Con sutileza, sin miedo, pero con sutileza. Siempre buscando descubrir en la cremosidad y en el paladar un sabor diferente.