«Si Soria tuviera musculatura humana, su contractura estaría en el corazón»

Pilar Pérez Soler Soria

P. Tiene una de las pocas profesiones con género neutro. ¿Qué le dice esta igualdad?

R. No lo había pensado, la verdad. Sí es cierto que cuando estudié Fisioterapia éramos casi todo chicas en clase, y ahora hablando con la gente que está estudiando son muchos más chicos. En ese sentido, estará igualado el número de profesionales, porque si antes había más chicas y ahora más chicos... La diferencia en la universidad era entonces mayor en este ssentido. Puede que sea porque se va conociendo más la Fisioterapia. Cuando empezó era como una rama de Enfermería -donde también creo que hay más- y quizá por eso había más mujeres. En el mundo del deporte es una profesión muy conocida y quizá por eso también llama la atención a ambos géneros.

P. ¿Por qué al hombre que cazaba dinosaurios o defendía Numancia no le dolía nada?

R. Porque quizá tenían una vida en la que se movían más, eran menos sedentarios. Lo peor para el cuerpo es la falta de movimiento y a día de hoy muchas profesiones conllevan estar sentado o estar quieto mucho tiempo. Ellos estaban moviéndose continuamente y el cuerpo está diseñado para moverse. Cuanto más haces lo que te pide el cuerpo, menos molestias vas a tener. Creo que un poco por eso. Puede que los umbrales del dolor también hayan cambiado y antes aguantaban más que ahora.

P. ¿Cómo ser fisio en el voley, en Grupo Herce Soria, subcampeón de Liga y campeón de Copa del Rey?

R. Para mí es un trabajo muy gratificante. Estoy trabajando continuamente con el grupo, si hay un problema lo intentamos solucionar todos. Y si hay algo tipo de molestia o lesión, ver que consiguen llegar a los partidos y bien y que se consiguen los resultados, es decir 'jobar, hemos hecho un trabajo de equipo muy bueno'. Luego a veces no se puede, pero por suerte siempre conseguimos resultados y este año mucho mejor.

P. ¿Usted está más viva en los sueños que tiene o cuando vive consciente?

R. Cuando vivo consciente porque me gusta disfrutar del momento en el que vivo. Decir 'vamos a aprovechar este momento que se está viviendo ahora'. También hay sueños, objetivos que me gustaría conseguir y voy a ir encaminada a conseguirlos, pero hay que disfrutar del momento.

P. ¿De qué tiene siempre ganas?

R. De hacer deporte. Cualquier plan de deporte que me propongan voy a decir que sí.

P. Somos más de uno en ocasiones. ¿Cuándo es Miriam más que ella sola?

R. No lo sé. Hay muchas veces que te tienes que poner en lugar de otras personas cuando estás trabajando. Yo puedo pensar una cosa, pero me tengo que poner en lugar de la otra persona en ese sentido. Pensar en no tener el punto de decisión mío total, sino también en cómo se está sintiendo la otra persona.

P. ¿Cuánto de Diego Barranco hay en Miriam?

R. Mucho. Mucho, mucho.

P. La muerte de un hermano, joven, que se va, que se sabe que se va... le cambia a uno la vida.

R. Me emociono... Sí, totalmente cambia la vida. Espera un poco. (Paramos). Cambia mucho porque al final es algo que has tenido toda la vida y tu vida cambia total.

P. ¿Cuánto y qué le dejó?

R. Como él siempre vivía todo con mucha positividad, con mucha energía, si tengo un momento de más bajón pienso en cómo lo haría él. Luego en todos los éxitos, pienso en cómo los disfrutaría él. Todo el mundo lucha, pero al ver cómo luchaba él pienso que no se puede dejar nada sin luchar. Si se puede intentar, cualquier cosa se puede conseguir.

P. En estos siete años que hace que murió Diego Barranco, ¿cuándo y por qué ha estado más con él en la ausencia?

R. En momentos duros familiares y en todos los éxitos personales he estado con él.

P. ¿Cuánto le pesa, si lo hace, ser 'hermana de'?

R. No, al revés. En los círculos en que nos hemos movido los dos siempre han sido los mismos por así decirlo, así que todo el mundo con quien hablas es gente de confianza y la gente que te pregunta, te habla de él o te hace referencia, suele ser por cosas buenas. Nunca me ha pesado, incluso al revés, estoy superagradecida de ello.

P. ¿De qué nos salva la Fisioterapia?

R. Pienso que la Fisioterapia da calidad de vida. La Medicina cura y la Fisioterapia da esa calidad de vida en las cosas. Si antes las hacías con dolor, igual te permite hacerlas sin dolor.

P. ¿Por qué los nervios se me van siempre a las lumbares?

R. Los nervios suelen irse más bien a zona cervical, pero influyen mucho al diafragma, a la respiración y al final el diafragma está conectado con todas las vísceras y al final la zona lumbar está justo detrás. Así que puede ser por eso.

P. ¿Cómo es la vida con un cargamento de estrés en los hombros?

R. Mucho es por lo que hablábamos antes de la falta de movimiento. Pienso que el deporte también te hace desconectar, te ayuda mucho, por el movimiento y porque te permite desconectar de lo anterior. Si vas a hacer deporte estás concentrada en eso, en el paisaje y te hace evadirte del trabajo, de todo.

P. ¿Cómo es eso de que el cuerpo habla (y a veces mejor que las palabras)?

R. El cuerpo se estresa con dolores cuando no estamos bien. Al final es un cúmulo de cosas que se acaban reflejando. Luego está el tema gestual, el lenguaje no verbal... Si conoces a alguien, por cómo se mueve o está actuando sabes que está bien o puede estar nervioso o cualquier otra cosa.

P. ¿Qué le estresa?

R. La verdad es que me suelo estresar mucho. No sé por qué es. Como suelo estar siempre muy ocupada, me organizo muy bien. Vamos a intentar hasta donde lleguemos, si no se puede hacer nada más... Sí intento dar siempre todo de mí y en ese sentido estoy tranquila. Si no salen las cosas, que no sea porque yo no lo he intentado. También intento desconectar mucho.

P. Oiga, y aunque esta entrevista no va de eso, ¿por qué no hay más fisios en el sistema público de salud? ¿por qué no se apuesta más por estos profesionales?

R. Pienso que va a ir cambiando la cosa. La profesión está cada vez más en auge y se está viendo la necesidad y utilidad. En el ámbito privado cada vez hay más profesionales. Creo que como se va necesitando, irá aumentando. Hay otros países, en Francia, por ejemplo, donde el médico igual que te receta Ibuprofeno, te receta sesiones de Fisioterapia. Vas a un fisioterapeuta privado, que está subvencionado por lo público. Pienso que la idea sería que derivase así. Lo ideal sería que hubiera más en la pública, pero si no van a meter más en la pública, que eso son ya temas más políticos, más administrativos o demás, pues que se deriven a la privada, subvencionados.

P. ¿Qué tal se lleva con sus músculos?

R. De momento, bien y ojalá siga así. Por suerte, hago un montón de deporte y raro es que tenga molestias. Intento trabajar mucho la prevención para que no me pase.

P. Volviendo al voley, ¿cuál es el problema común de los jugadores de voley?

R. La intesidad de las cargas. Todas las semanas hay partidos y hay que prepararlos todos. A veces no se puede descansar nada. Si llega alguna molestia, y no es momento de parar porque es un momento importante de la temporada, hay que gestionar estar con esas molestias, seguir trabajando. Sobre todo hay molestias de rodillas, en tendón de aquiles, hombres... Es lo que más se solicita, pero también está la preparación física para tener un control adecuado de esas cargas.

P. Si Soria tuviera musculatura humana, ¿dónde estarían las contracturas?

R. En la parte de la despoblación. (Ya, pero eso no es un músculo del cuerpo). Bueno, la contractura de Soria estaría entonces en una zona central, yo me iría al corazón. Es otro tipo de musculatura, es como si faltara lo importante. Según qué servicios funcionan muy bien, lo que nos falta son gente y empresas. Quizá sea lo central y diría el corazón. En ese sentido, en que falta gente y que lo considero algo central.

P. ¿Se le ocurre alguna terapia diferente?

R. Que la gente apueste por venir y se cree empleo para que lo haga.

P. Una respuesta radical para responder.

R. Decir no. Saber decir no. A mí me cuesta mucho y a veces hay que hacerlo.