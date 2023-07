«La tradición de mi difunto padre era beber el vino en porrón y yo sigo haciéndolo»

Pilar Pérez Soler Soria

Pregunta. ¿Vino usted al mundo con un pan o con un racimo de uvas debajo del brazo?

Respuesta. Racimo de uva no. Vine con pan normal. El tema de la viticultura para mí empezó después de muchos años. Soy de San Esteban de pura cepa, mis padres, mis abuelos... Todos.

P. No es viticultor, pero le gusta el vino y defender las bodegas.

R. Exacto. Mi padre fue peluquero, barbero que decían antes; y mi madre era de señoras. Y yo sigo como peluquero.

P. El vino es bebida de reyes. ¿Se siente más rey o más vino?

R. A ver. El rey es el vino, pero yo me echo mis traguitos en porrón; si sale en vaso, en vaso, pero en las comidas me echo mis traguitos en porrón. La tradición de mi difunto padre era beber el vino en porrón y yo sigo. En porrón no bebe cualquiera y en las bodeguitas lo pasamos fenomenal.

P. ¿Qué tienen que envidiar las bodegas de Atauta a las de San Esteban de Gormaz? Igual al revés.

R. ¡Mmm! Tienen que envidiar que tanto unas como otras están en un sitio privilegiado. Y de hecho las de Atauta están muy bien colocaditas en el paraje donde están y es una maravilla verlas. Aquí estamos debajo de lo que es el Castillo y pasa lo mismo. Lo que ocurre es que hubo épocas en las que se ha dejado hacer de todo y las bodegas ya son... casillos, merenderos que no debieran haber dejado hacer. Pero bueno, está hecho y ya está.

P. ¿Qué puede uno reflexionar mejor con vino?

R. Con vino pero moderado, nada de darle al porrón y luego decir muchas tonterías. ¿Reflexionar? En cualquier conversación siempre hay un vinito, para comer... Con vino se tratan las cosas muy bien, muy amenamente, en reuniones en la bodega, cualquier cosa de tipo cultural.

P. ¿Qué es lo mejor que sabe hacer Félix dentro de una bodega?

R. Hablamos de las que tenemos catalogadas la asociación, unas 300 o 310. Son pequeñas y son para mantener el vino. Yo lo tengo que comprar porque no tengo viñas y lo compro ya hecho. Hace tiempo sí que hacía, pero es tan laborioso y he tenido tan poco tiempo, que decidí comprarlo hecho. Conozco a mucha gente de aquí de la comarca. Lo compro, lo llevo a la bodega y lo mantengo ahí y ya está. Y lo bajo para comer y cenar.

P. ¿Por qué una Asociación de Amigos de las Bodegas?

R. Empezó por la preocupación de un señor que ya murió y se preocupaba mucho por el tema del pueblo, el tema cultural, vitivinícola... Tenía alguna viñeja y pensó en que por qué no hacíamos una asociación en este lugar, en este entorno privilegiado y cuidábamos y manteníamos esta zona del Castillo. Habló con unos cuantos hombres, entre ellos yo, y adelante. Hoy somos trescientos cincuenta y tantos socios. Lo que ocurre es que él murió hace cinco años y de la directiva me dijeron que fuera presidente. Y ahí estamos, luchando por el patrimonio sanestebeño. Es una pena a veces que la basura se vea tirada por ahí. Hacemos dos limpiezas al año la asociación y luego el Ayuntamiento recoge lo que puede también.

Iniciamos la asociación y hasta hoy, haciendo ver temas vinícolas y también de patrimonio.

P. ¿Además de uva qué es el vino?

R. Entraña bastante. El vino acerca las amistades. En las reuniones un vinito nunca viene mal. Cualquier tema que salga con un vinito se habla mejor, con uno, no digo más. Uno viene bien en cualquier reunión. Además, es importante a nivel económico. En la zona hay por lo menos 14 bodegas industriales. Estamos metidos en la Ruta del Vino y la Ribera de Duero soriana es grande.

P. ¿Por qué debemos conservar el patrimonio etnográfico que es una bodega?

R. Porque sí. Los antepasados ya luchaban por ello. Éstas de San Esteban se hicieron a base de pico y pala y hay que estar en ellas, cuidarlas y cuidarlas. Está claro. Y ya no hablemos del patrimonio que hay al lado. En San Esteban el patrimonio es espectacular, así que lo tenemos que cuidar sí o sí. Y desde la asociación cuidamos por ello y aquí estamos.

P. Si baja solo ¿qué voces escucha?

R. Estas bodegas datan de 1600 o 1700. Entonces bueno, cada vez que bajas y ves lo que hay, sientes el vino, procuras que esté lo mejor cuidada posible y sientes algo dentro que te llena. No lo puede decir cualquier pueblo. Lo nuestro es único, para nosotros, claro.

P. ¿Qué problema tienen los vinos artesanales, Félix?

R. Que se suele hacer vino para el año. Se cuida pero lo que se bebe es de un año para otro, que es de añada. Podría ser que de dos años también se pudiera beber, pero más no. No se echan conservantes ni nada.

P. Recuerde Félix cuándo, cómo y por qué se enmoscó por primera vez con vino.

R. ¡Ay madre! No me acuerdo. Tendría igual 18 años. Estuve de fiesta con amigos y recuerdo que fui a casa, bueno no sé si fui o me llevaron, pero el techo de la habitación daba vueltas. Pero nunca me ha gustado el exceso.

P. Las uvas de entrada de año, industriales.

R. Sí, en casa no las guardamos. Se compran y cuando más pequeñas sean, mejor

P. ¿Por qué cree que el Dios del Vino eligió San Esteban para hacerse casa?

R. ¿Baco no? (Ríe). No sé qué quieres que te diga. Los antepasados llevaban la bodega, el tema del huerto y tanto en invierno como en verano es la misma temperatura. Luego se hicieron con el vino y hasta hoy.

P. Rosados, tintos, ojo gallo... De todos los que hay ¿con cuál conversa mejor?

R. El que más me aclara y me gusta es el ojo gallo. Antes era el rosado. Pero el ojo gallo tiene un color precioso. Es un colorcito que te dice 'bébeme'.

P. El vino, ¿en copa o se saborea mejor en porrón?

R. Yo particularmente sí, que no me falta. Mi padre siempre tenía el porrón al lado y yo ahora también. Mi mujer y yo lo preparamos y bebemos en porrón.

P. San Esteban es románico y vino. ¿Qué fue primero?

R. Imagino que el románico. Imagino.

P. Cuénteme aquella vez que no se pudo acabar aquel vino en aquella boda?

R. Eso hace mucho tiempo ya. No es que no lo pudiera acabar, es que el momento en que dices no puedes más, por no puedes más.

P. ¿Cómo imagina un vino encantado?

R. No sabría decirte. El vino es el vino.