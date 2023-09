“Al beso se le está dando mucho bombo, en lugar de disfrutar que se ganó un Mundial de Fútbol femenino”

Pilar Pérez Soler Soria

P. Milita en Segunda División con el Depor Abanca (Deportivo de La Coruña). imagino que ahora no tendrá chófer... ¿Me explico?

R. Mi padre, sí. Mi persona-regalo. Cuando estuve en el Burgos me estuvo llevando y trayendo desde Soria hasta Burgos tres días a la semana como poco y la verdad es que una paliza, aun sabiendo que trabajaba de chófer, como bien dices. Lo hacía por mi felicidad y por verme jugando, porque me veía con una sonrisa de oreja a oreja cada vez que iba al equipo. Se le echa de menos, la verdad. Ojalá fuera mi chófer, pero más cerquita, porque estoy muy lejos de él.

P. Oiga, ¿qué pasó en casa cuando dijo que lo suyo con el fútbol iba en serio?

R. Cuando lo comenté me dijeron que tenían miedo porque era una persona, bueno, una niña de 17 años y salir de casa por primera vez suele ser algo más tarde, más madura. Pero mis padres me dijeron 'si es lo que tú quieres, nosotros vamos a darte ese voto de confianza'. No solo mis padres sino toda la familia, porque somos, por suerte, una familia muy unida. Y me dieron la oportunidad de ir a Valladolid.

P. Cuando aterriza en su pueblo, Villálvaro, desde tierras gallegas ¿a qué regresa?

R. Regreso a mi familia de Villálvaro y a todos mis amigos, porque soy una persona súper querida y arropada.

P. ¿Cuánto hay de Villálvaro en Marta Charle?

R. Allí me he criado desde pequeña, han estado mis abuelos, mis tíos, mis padres -entre semana en Soria pero los fines de semana allí también-. Todos los veranos los he pasado en el pueblo y allí fue donde empecé a jugar al fútbol. Me siento muy arropada con Villálvaro.

P. ¿Por qué fútbol y no otro deporte?

R. Mi hermano jugaba al fútbol desde pequeño y empecé a ir a la Ciudad Deportiva porque jugaba en el Numancia y yo le acompañaba con mi padre. Empecé con mi padre en un campo que no utilizaban y empecé a darle al balón. Al final le cogí como gusto a la pelota y eso que no estaba muy bien visto que una chica jugara en un equipo de chicos. Mis padres me apuntaron a un equipo y hasta ahora.

P. ¿Cómo festeja sus triunfos con el Deportivo?

R. Cada victoria que tenemos el fin de semana para mí es un pasito más para mi objetivo, que es subir a Primera División. Algo que requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo que no te va a llegar solo. Es el entrenamiento del día a día que debe reflejarse en los partidos y, a veces, aunque haya trabajo, no se ve reflejado. Cada victoria te va sumando más alegría, más unión de grupo y confianza. Y cuando compites con jugadoras más buenas te hace a ti mejor.

P. ¿Se besan ustedes?

R. ¿Quiénes? (Ustedes cuando meten un gol, las jugadoras). Depende de la emoción, del contexto... Tienes más afinidad con unas que con otras. Igual en algún momento de efusión en la celebración de un gol sí he llegado a dar un beso en la mejilla a alguna compañera de la emoción y de la alegría. Sí, sí.

P. ¿Cómo de necesario es seguir hablando de fútbol femenino?

R. Es necesario. Siempre lo ha sido y se necesitarán muchísimos años más.

P. Oiga, ¿por qué las mujeres no escupen (tanto) en el campo?

R. (Ríe). Eso ya al gusto de cada uno. Depende, es cada persona como vea. Yo no suelo escupir, pero igual hay jugadores que escupen mucho y casualmente no has visto que lo hayan hecho.

P. El mejor consejo que le ha dado aquel chófer por devoción que tuvo (también lo es de profesión).

R. El mejor consejo es que si me gusta el fútbol y disfruto de él que aproveche cada entrenamiento y cada partido. Y que si tengo un objetivo, que es llegar a Primera División, que no deje de soñarlo, de perseguirlo. Él fue quien me encaminó. Hay gente que tiene la suerte de nacer en un sitio que igual tiene más repercusión, más medios para disputar en un club que es más conocido, más contactos, pero es que mi padre simplemente me ha dicho 'juega, haz lo que sabes y sé natural, con desparpajo'. Y sin presión. Lo que ha hecho mi padre por mí en el fútbol no lo ha hecho creo que casi ningún padre por su hija. Habrán hecho otras cosas, pero mi padre sabe lo que siento yo por el fútbol y cómo lo vivo.

P. ¿De qué se queja?

R. Mira, me suelo quejar de cosas que no me pasan. Soy muy impaciente y me gusta tenerlo todo en el momento. Y hay veces que me frustro. Tengo que entender que hay cosas que llevan su proceso y su tiempo.

P. Personalice una tarjeta roja en cualquier ámbito.

R. Sacaría tarjeta roja a las personas tóxicas. Yo soy una persona muy sana, simple, natural y me gusta rodearme de personas que me suman en cualquier ámbito. Personas que sé que están, que no son pasajeras. A mí me gusta rodearme de cosas sanas.

P. ¿Qué opiniones futbolísticas le asustan?

R. Las opiniones de la gente depende de cómo te las tomes. Puede haberlas que te las digan con toda la sinceridad del mundo y sin ningún tipo de daño. Todas las opiniones cuentan, pero pienso que hay que saber cómo gestionar lo que te puedan decir determinadas personas. ¿Que te lo dice tu familia? Yo sé la relación que tengo con ella y sé que lo dicen con respeto y buscando lo mejor para mí.

P. ¿Y cómo hubiera gestionado el polémico beso? Ya sabe...

R. El de Rubiales, dices. Sí. A ver... (Silencio). Es que lo que ha sucedido estos días ha sido algo histórico para las jugadoras de fútbol como es haber ganado un Mundial. Pienso que se le está dando demasiada importancia y demasiado bombo al tema de Rubiales y Jenni Hermoso en lugar de disfrutar de que han ganado un Mundial de Fútbol femenino, cuando es algo histórico. Las jugadoras de fútbol estamos alegres por ello. Está saliendo en todos los telediarios y temas de conversación Rubiales, Rubiales, Jenni Hermoso y Jenni Hermoso, en lugar de estar disfrutando de lo que han hecho y lo campeonas que son, que a todas nos hubiera gustado estar ahí también. Es lo que yo pienso.

P. La verdad es nunca hubo un ósculo tan largo y que haya dado tanto de sí.

R. El problema está y hay muchas cosas que influyen. Ya viene de atrás. Esto es muy pequeño y tenemos que intentar apoyarnos entre todos para que este tema deje de estar con tanta importancia. Igual que los chicos ganaron el Mundial y claro que hubo vídeos y sacaron polémicas... Ellas se merecen todos los aplausos que pueda haber y una celebración bonita como la que hubo. Si queremos sacar opiniones, se pueden sacar de todo.

P. Una sutil. Si Hermoso hubiera sido Iniesta, puede que estuviéramos hablando incluso de armarios. ¿Cómo lo ve?

R. No lo sé, la verdad. Es que no ha pasado y como no ha pasado no te puedo contestar. No me gusta hablar.

P. En cualquier caso y aunque no le guste hablar del tema, para felicitar un triunfo ¿mano o beso?

R. Yo mano o abrazo. Un beso, y es mi opinión, si tienes un puesto de trabajo que requiere mucha responsabilidad, como es el caso de Rubiales, creo que deberías comportarte. Ya no solo por el beso, sino el gesto, el gesto que hace en el palco delante de la reina. Son comportamientos en que tienes que tener una actitud correcta dentro del contexto en el que estás. Son muchas cosas. Es que hay más cosas atrás. Es en el fútbol femenino del que te hablo yo. Pero no me quiero mojar, porque no quiero meterme en nada.

P. ¿Qué hará cuando el fútbol se le acabe?

R. Cuando mi fútbol se acabe quiero ser profesora de Educación Física. Si es posible en la zona en la vivo, en la provincia de Soria, cerca de mi familia porque me he dado cuenta de que la echo mucho de menos. He estado mucho tiempo lejos de ella. El fútbol me ha quitado muchas cosas, pero también me las ha dado, lógicamente. Hace algo más de un mes que falleció mi abuela, tenía mucho unión y afinidad con ella. Nunca pensé que iba a llegar ese día y desde que pasó me ha hecho también ver que no hay que desperdiciar el tiempo en nada y quiero valorar el tiempo con mi familia.

P. ¿Qué se atrevería a gritar con acento gallego que no diría en castellano?

R. No sé nada de gallego. Eu quero crer. Es lo que decíamos el año pasado y no sucedió. Este año espero y deseo que suceda.

P. ¿Qué diferencia una bronca en un partido femenino y otro masculino?

R. Depende de cómo se lo tome la persona. Yo me lo tomo como un refuerzo que tengo que saber para que no me vuelva a pasar. Del campo afuera intento separar las malas praxis o lo que sea.

P. Desconozco las fichas en que se mueven ustedes, pero algunas masculinas me parecen escandalosas. Mejor aún, una vergüenza por mucho que el fútbol dinamice la economía.

R. Siempre han cobrado más los chicos que las chicas y eso va a seguir siendo igual. Al final es lo que la sociedad puede generar.

P. ¿Consideraría machista que le preguntara cuando dejó de pedir muñecas en Reyes y prefirió balones de fútbol?

R. Sí. Sí es un comentario machista. Yo soy chica y he jugado con muñecas y con balones y habrá chicas que habrán jugado con balones y no con muñecas. Y chicos con balones. Pienso que la educación que tienen que deben tener todos los niños y niñas es que jueguen con lo que les hace felices.

P. Si le pregunto por el machismo en el fútbol ¿estoy pecando de lo mismo?, ¿lo hay o no?

R. Creo que machismo hay en el fútbol femenino, en baloncesto, en padel y en cualquier lado. Hay gente que no entiende que las mujeres debemos tener los mismos derechos que los hombres y no sabe rebatir esas cosas.

P. Tengo que preguntarle también por el Memorial Jesús Gil y Gil en El Burgo (Numancia-Atlético de Madrid) y las invitaciones. ¿Sabe de lo que le hablo?

R. Sí, del partido que se hace todos los años en El Burgo. Lo que sé es que se hace en El Burgo porque Jesús Gil y Gil era de El Burgo y nada más. Del tema de invitaciones no sé nada.