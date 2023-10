"Bailando interpretamos una canción y la mostramos con nuestro cuerpo"

Pilar Pérez Soler Soria

P. Quien canta, su mal espanta. ¿Qué hace quien baila?

R. Quien baila su mal espanta también. Bailando se canta y se escucha, y se sonríe... Bailando distraes la mente y el mal se espanta también. Los problemas en ese momento no son problemas.

P. ¿Cuál es su paso?

R. Mi paso es un paso en salsa que se llama el 70, es el más típico de la salsa cubana. Es sencillito y todos lo habremos visto. Me gusta porque la verdad es que es un paso que luego se puede desarrollar en muchos sentidos. Una vez acabada la base, puede derivar en muchas terminaciones. Es un paso que te ayuda cuando estás bailando y te has quedado un poquito en blanco y no sabes que hacer, porque el chico, que es el que manda, tiene que estar constantemente pensando en 'voy a hacer esto o lo otro'. Te ayuda, como digo, a ir pensando otros. Y es ideal.

P. Quizá no le haya escuchado bien. ¿Ha dicho que el chico es el que manda?

R. El chico es el que dirige, mejor dicho. Quien dirige por dónde va a llevar a la chica, la vuelta que tiene que dar... Y lo he dicho mal, no es el chico, es el líder, porque puede ser chico o puede ser chica. Hay líder o follower. El líder es el que maneja la situación. Siempre tiene que haber uno, imagínate que quisieran mandar los dos. No se sabría por dónde ir. La mayoría de las veces es el chico, pero la tendencia últimamente está cambiando. Igual que están cambiando los tiempos, hay chicas que saben manejar también muy bien el baile y se lanzan a la aventura. Es difícil llevar un baile.

P. Oiga, ¿por qué es usted más feliz bailando?

R. La música de por sí ya te aporta sentimientos, alegría. Y si encima la interpretas con tu cuerpo y la transmites a otra persona, la sonrisa que obtienes es que te olvidas de todos los problemas.

P. Sugerente eso de interpretar con tu cuerpo.

R. Habrás escuchado música y sin querer seguramente se te haya ido el pie. O el cuerpo. Eso es porque desde que nacemos tenemos sentido musical. Hay niños recién nacidos que se mueven con música. ¿Qué hacemos bailando? Interpretar una canción y mostrarla con nuestro cuerpo.

P. ¿De mayor fue artista o aprendiz?

R. Aprendiz. Yo aprendiz siempre. Siempre se está aprendiendo y evolucionando con el baile.

P. ¿Cómo le nace el gusto por el baile?

R. En mi caso estaba en un gimnasio y me apunté un día a una clase de zumba. En esa clase de zumba, que no era tradicional sino dirigida al baile, a la bachata, a la salsa, me empezó a gustar las coreografías que hacíamos. Y alguien me dijo que había unos profesores que daban clase de baile y así empecé. Fue a esas clases y me fueron gustando cada vez más. Ahora la verdad es que es parte de mi vida.

P. ¿Qué bailarín fue Jesús en la otra vida?

R. Aunque ahora no los bailo mucho, soy más de baile latino: pasodoble, chachachá, tango, aunque no es latino. Lo que siempre han bailado nuestros ancestros, pero ahora me he pasado a los caribeños, salsa, bachata, merengue...

P. ¿Cuántas veces le han dicho que se parece a Gabino Diego?

R. Muchísimas, hasta llegar casi a engañar a quien me lo ha dicho y seguirle el juego, en el buen sentido. Pedirme un autógrafo hasta que ya dices 'perdona, que es que no lo soy. Estaba pensando que era una broma, pero veo que de verdad crees que soy Gabino Diego'.

P. Bailar pegados no es bailar, dicen.

R. No es del todo cierto. Es verdad que el bailar pegados transmite mucho más. Tú puedes bailar solo y tienes los mismos beneficios que bailar pegados. Yo lo bailo todo. Me gusta bailar pasos libres, que se llama. Y me gusta bailar pegados. Hacerlo así me transmite más porque como normalmente bailas con distintas parejas es como un reto. Un reto porque no todo el mundo baila igual, ni se le pueden hacer las mismas coreografías. Y es un reto satisfactorio desde el punto de vista que si soy yo el que está mandando tengo que ponerme una serie de metas. Lo importante es hacer disfrutar a la otra persona.

Puede que la otra persona este un poco amilanada o piense que no sabe bailar bien. Es algo que pasa mucho. Si tú pones retos difíciles, puede que crea que te está estorbando, pero no es así. Lo que hay que hacer es hacerle disfrutar haciendo cosas sencillas, que se lo pase bien y se ría.

P. ¿Qué nos dice el baile del ser humano?

R. El baile nos dice que necesitamos explayarnos, sentir, expresarnos de alguna manera; que necesitamos transmitir. Son sentimientos que quizá en el día a día no se prodigan mucho y más en estos tiempos de móvil e Internet.

P. ¿Qué baile es Soria como provincia?

R. Soria es muy diversa. En Soria gusta mucho la salsa y la bachata. Nosotros en nuestra asociación estamos cambiando estereotipos. Hay bastante cultura de baile tanto en la provincia como en Soria.

P. El soriano. ¿Se mueve con esta música?

R. El soriano puede que sea frío, pero en cuanto le sacas al escenario sabe divertirse y comprometerse. Por lo que he visto en el grupo en el que estamos. Somos 200 personas, que se dice pronto.

P. ¿Por qué Soriabaila, la asociación de la que es presidente?

R. Se puso ese nombre porque en realidad es una asociación de bailarines, de distintas academias, de diferentes grupos y bailamos de todos. Soriabaila comprende a todo el mundo que le gusta bailar. Éramos un grupito de 20 ó 30 personas que bailábamos habitualmente. Nos desplazábamos a Logroño, a Zaragoza, a Madrid, a Burgos porque allí hacían congresos de baile, bailes en la calle... Y un día pensamos en por qué no hacíamos una asociación para poder organizar nuestros propios bailes aquí. Así empezó, con estas personas y luego se fue añadiendo gente a medida que se hicieron eventos de baile, en la calle, improvisados y demás. Nos gusta mucho hacerlo. Así surgió y al final se ha hecho muy grande.

P. ¿Con qué rima bailar?

R. Bailar rima con positivismo, con el antiestrés, alegría, convivencia, sociabilidad. Todas estás palabras van pegadas al baile. (¿En cualquier momento?). Se puede bailar en cualquier momento. A mí particularmente me gusta bailar de día y enseñar a la gente que se puede, lo divertido que es y hacerlo en la calle. Como cuando vamos a alguna residencia de ancianos, que es muy gratificante. Nos llena mucho.

P. ¿Qué movimiento se le resiste?

R. El 70 complicado. Es una variación del 70 que te he dicho al principio. A mí este se me da peor.

P. Paso a paso... ¿cuándo se le enredan los pies?

R. Enredárseme no se me enredan, pero he llegado a pisar a alguna chica.

P. ¿Puede decir algo que no conozcamos del

baile?

R. Yo rompería una lanza importante. Hay mucho miedo a bailar porque hay mucha vergüenza. Sobre todo s los chicos, y no quiero hacer diferenciaciones, pero sobre todo ellos. Los hay que no bailan porque dicen 'tengo dos pies izquierdos' o bien 'no tengo ritmo'. Y son afirmaciones de defensa para no bailar, porque creen que, si lo hacen, la gente que está mirando le va a juzgar y no hay nada más lejos de la realidad. A mí me ha pasado en mis principios. Creía que me miraban, que criticaban, pero no hay nada más incierto. La gente mira y le gusta, baile como baile, y no está a ver si lo haces bien o mal. Es para competiciones. Nosotros no estamos ahí. Es muy importante romper ese miedo y esa vergüenza. Yo recuerdo cuando empecé. Vino una amiga, me sacó y no quería porque había gente muy experta. 'Aunque sea el paso básico', me dijo. Y fue el momento en que rompí el hielo. Es que no pasa nada.

P. El caso es moverse. ¿Por qué nos gusta suelto?

R. El ser humano está dotado de oídos, que transmiten las vibraciones del baile y luego se interpretan. Con más o menos euforia. Podemos dar golpes en el suelo con el pie o lanzarte a bailar a lo loco.

P. ¿Por qué baila y no danza?

R. Soy partidario de las dos cosas. Hay que danzar también. Todo lo que sea interpretar con tu cuerpo, en cualquier baile, es moverte, es belleza, es transmisión de sentimientos, liberación de endorfinas, libera tu mente. Sonríes y rejuveneces. Hay un estudio que dice que el cerebro envejece menos si eres bailarín.

P. ¿Cómo es la vida bailando?

P. Un poco más llevadera. Tienes una actividad, deportiva y con valores y creas alrededor una sociedad que lleva a estar más alegre.

P. ¿De la cintura o de las manos?, ¿de dónde mejor para no soltarse?

R. De las manos sin duda. Además tiene relación con hacer ver a la otra persona dónde la quieres llevar.