«Puedes ver la enfermedad de lejos, pero llega un momento en que el cáncer se acerca a todos»

Pregunta.– A veces uno se desencanta. ¿Con qué lo hace usted?

Respuesta. Te desencantas un poco cuando ocurre algo que no te esperas, pero en la vida normal estoy encantado de vivir y de poder hacer cosas.

P. ¿Cómo acoge el verbo sanar?

R. Estar sano es lo mejor que hay en la vida. Recaemos cuando cogemos alguna enfermedad o tenemos algún problema serio y hay que tirar también con ello. Pero lo más bonito es estar sano. Yo he tenido mis cosas, por parte de los padres, de nosotros... Y cuando tienes alguna enfermedad es cuando valoras mucho no tenerlas.

P. ¿Cómo se imaginaba el cáncer cuando no lo conocía de cerca?

R. Lo veías como algo lejano, pero a todas las familias llega un momento en que se puede acercar. Mi padre murió de cáncer y otros familiares también. Yo también tuve un pequeño problema y ahora estoy fenomenal porque me lo cogieron muy a tiempo. Creo que casi todo el mundo tenemos un compañero, un conocido, alguien que ha tenido cáncer. Si no lo tienes, puedes la enfermedad de lejos. Pero llega un momento en que el cáncer se acerca a todos. Yo valoro mucho el estar bien y meterte en ello cuando hay que hacerlo.

P. ¿Para qué sirve una marcha contra el cáncer, Herminio?

R. Para juntarnos a toda la ciudadanía de Soria, o de cualquier lugar en que se haga esta carrera, y tener gente que apoya. La gente en Soria está esperando a que vendamos las camisetas para participar y ayudarnos ese día en lo que haga falta. Para esos eventos tenemos voluntarios a barullo, pero a barullo. La marcha que se hace en Soria el día 29 es un orgullo para los que estamos aquí preparando las cosas. La marcha es total. Da mucha alegría ver la plaza Mariano Granados con el mismo tono de camiseta.

P. ¿Hace cuanto que Herminio no pasa un día sin pensar en la palabra cáncer, de un modo u otro?

R. Creo que a esa enfermedad, y más estando aquí (por la asociación), la tienes en mente todos los días. Si estás en la sede, ves venir a gente con problemas de cáncer y lo recuerdas continuamente. En la vida cotidiana no piensas tanto en ello, pero sí, claro que piensas y ves muchísimas cosas.

P. ¿Qué hay que renovar en el discurso de la enfermedad?

R. No sé si la palabra sería renovar. Lo que nos gustaría aquí es tener más socios para poder hacer con el enfermo y los familiares más cosas, ayudarles más. Es lo que más se necesita. Cuando te dan la noticia de que tienes un problema de cáncer, tanto el enfermo como la familia se pueden venir abajo y tener problemas. Ahí está la asociación en ese momento, para ayudar en lo que sea.

P. ¿Cuándo se acude a la asociación?

R. Esperamos a que el enfermo, o bien los familiares, vengan a pedir la ayuda que necesiten. Tenemos dos psicólogas y una asistente social que, en cuanto vienen los enfermos, hablan con una persona o con otra. Les aconsejan y dan muchísimas razones para que, aunque el cáncer esté ahí, sea lo más llevadero posible. (¿Habla de razones para la esperanza?). Para la confianza, la esperanza y para la vida, para poder vivir lo mejor posible.

P. ¿Cuántos sorianos han pasado por esta asociación tan veterana en la ciudad?

R. No sabría decirte. Pero sí podría contarte que cuando yo entré en la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria había unos 250 socios y ahora somos 2.500. Ha subido muchísimo.

P. Uno de ellos fue usted. ¿Qué pregunta se hizo como enfermo?

R. Yo no entré en la asociación por tener problemas de cáncer. Entré porque me gustaba ayudar a la gente. Me hice voluntario en el año 2006. Luego entré en la junta directiva en 2008 y a partir de ahí llevo 12 años como secretario y ayudando en lo que se puede. Ayudar directamente al enfermo no, pero estando aquí se ven muchas cosas. No es algo que llegue a afectarte, pero sí recuerdas, sí lo sientes.

P. ¿Qué siente uno al otro lado de la mesa la primera vez que escucha la palabra?

R. Cuando te dan una noticia de este tipo hay que tirar hacia delante y no mirar el problema que tienes. Te dicen que hay que operar, que hay que hacer una serie de cosas y dices 'adelante con ello a ver si va bien'. Al principio te vienes un poquito abajo, pero luego sabes que tienes que salir de ahí y mirar adelante para poderlo superar.

P. Lo que desaprendió con ella.

R. No sé. Lo que te puedo decir es que cuando te dan la noticia de que tienes cáncer, o un familiar, lo que hay que hacer es seguir la vida, tirar de lo que te ha tocado e intentar continuar haciendo lo mismo. Lo que no puedes hacer cuando te dicen que estás enfermo es venirte abajo, pensar que hasta aquí has llegado. Tiene que ser al revés. Levantarse y pensar que hay que vivir.

P. ¿Qué valor tiene el humor en algunos momentos?

R. Lo que te dice esta palabra es que hay que tener alegría. No sé cómo explicártelo. Tener humor es tener salud. Aunque si tienes una enfermedad y te vienes abajo, el humor se va.

P. ¿Qué se le dice a un enfermo sin pecar de nada?

R. Ahí no te voy a contestar. Cuando ves a un enfermo que tiene cáncer lo único que tienes que hacer es oír, ver y callar. Están los médicos, los psicólogos... las personas que saben qué tienen que decir en cada momento. Ahí no puedo entrar.

P. Las asociaciones de enfermos siguen demandando investigación. ¿Por qué se investiga tan poco?

R. Creo que no es suficiente lo que se investiga. La investigación es uno de los objetivos de la asociación. Cuanto más dinero se pueda recaudar para investigación, mejor para todos los ciudadanos, lógicamente. No sé si el Estado podría dar más dinero para que se investigara más. Aquí todo lo que se pueda hacer es para eso, porque donamos todo el dinero. ¿Que haría falta más? Por supuesto, cuando más haya, mejor.

P. Se habla de vencer al cáncer. ¿Qué es vencer una enfermedad?, ¿que no te mate?

R. Vencer al cáncer es tener la suerte de que no sea muy malo y lo venzas. Es un reto muy positivo. Que tú hayas podido con él.

P. El presente sabemos cuál es. ¿Qué futuro le espera al cáncer como algo maligno?

R. Lo que espero es que llegue un día en que todos los cánceres sean curables, hasta que desaparezca esta enfermedad.

P. Resuma el objetivo de esta XI Marcha contra el Cáncer del 29 de octubre.

R. Yo he hecho todas las marchas contra el cáncer. En la primera se hicieron 300 ó 400 camisetas de color rosa y se nos desbordó, porque se llegó a más de 800 inscritos. Y hemos ido subiendo todos los años hasta 2019 que fuimos más de 11.000 personas en la calle. En Soria la gente se implica muchísimo con la asociación. Y se puede ver en los puntos de venta que tenemos, en la cuadrilla de San Esteban y en el Collado, 17.