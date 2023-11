«Una amnistía para el patrimonio caído en Soria sería invertir 400 millones en ruinas»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

P. ¿Qué se le ha caído a usted con el derrumbe de La Barbolla?

R. Se me ha partido el corazón, casi. Llegar a La Barbolla y ver todo el tejado en el suelo es un destrozo muy importante. Pero por otro lado, también es una oportunidad para evitar que siga cayéndose.

P. Vamos a lo práctico. ¿De dónde quitamos para poner dinero en el patrimonio con o sin techo?

R. A lo mejor del sueldo de muchos políticos y de viajes que no tienen sentido. De consejerías y asesores de consejerías que tampoco se ve que hacen nada. El dinero se puede sacar. De qué lugares, de qué ministerios no lo sé, para eso tenemos una Consejería de Cultura; ellos son los que tienen que decidir. Y en el caso de La Barbolla ya decidieron. Hace ya tres años que se denunció esto y no han hecho nada. Entonces lo normal es que se caiga. A veces también surgen milagros, pero creo que hay dinero suficiente para poder destinar parte a patrimonio.

P. Esperanzador lo que dice de los milagros.

R. Claro que los hay. Mira, ayer por la tarde me asomo con una escalerita pequeña a una rendija que había en la parte superior de la puerta de la iglesia, por la que se podía ver parte del templo. Pues bien, en el muro norte, donde está el retablo de Nuestra Señora del Rosario -que es barroco-rococó- se había caído todo el tejado que pega al ábside, pero ese retablo estaba indemne. Incluso hay dos trozos de teja que están encima de él que no se han caído. Eso es un pequeño milagro.

Además, cuando se producen estos derrumbes, sobre todo en una iglesia románica, aumenta la sensibilidad de la gente, del propio Ayuntamiento de Quintana, a lo mejor del Obispado, la Junta. Nosotros estamos hablando por eso. Se cayó ayer (por el jueves) parte del tejado de la iglesia y estamos hablando ahora por eso.

P. La despoblación tiene dos víctimas, la humana y la pétrea.

R. Van unidas, sí. A la vez que aparece la despoblación, aparece el abandono del patrimonio. Lo podemos ver en cientos de iglesias de despoblados de Soria. Y no solo de despoblados. Cuando el pueblo se abandona totalmente, se abandona el ayuntamiento, la iglesia, la escuela. Hablamos de patrimonio de piedra, pero también de ladrillos, de tapial, que son todavía más endebles.

En el propio La Barbolla ahí tenemos la escuela resistiendo como puede al bandidaje, al saqueo y Lorenzo Chico poniendo tablas en las ventanas para que no entren a robar los pocos pupitres, el brasero o el encerado de la escuela o un mapa. Soria tiene ciento cincuenta y tantos despoblados y aquí cerca tenemos Escarabajosa y vemos que la fuente medieval está perfectamente conservada, pero de la iglesia quedan cuatro piedras.

P. Un patrimonio románico rural y sin techo. ¿Cuál es su futuro?

R. El futuro es la consolidación de esos edificios, en buenas condiciones, para que perduren y las generaciones que vengan por detrás lo puedan disfrutar. Se mira mucho a la cosa pragmática, a lo práctico. ¿Y esto para qué sirve?, se pregunta. ¿Y para qué sirve la iglesia de La Barbolla? Pues sirve porque ahí estuvo desde 1200 más o menos, 800 años en ese pueblo y ha acogido a miles de habitantes enterrados en sus gradas, en su iglesia y después ha sido para nuestro disfrute. Lo que no puede ser es que nos guste mucho el Coliseo en Roma y no defendamos nuestro patrimonio. Más que lo práctico hay que buscar la sensibilidad con el patrimonio, lo que nos gusta. Que venga un periodista de la otra parte del mundo y se apasione con los paisajes de Soria, con las ruinas de Soria... Todo eso hay que conservarlo, porque si no lo conservamos dentro de cien años habrá desaparecido totalmente. En estos 50 últimos años, cuando hablamos de despoblación, han desaparecido muchas iglesias de muchos pueblos; pero hay en otros donde las iglesias han permanecido en pie. Villabuena tiene dos ermitas en ruinas; cuando vamos a la ermita de San Bartolomé viene gente de otra parte del mundo y se queda extasiada con el paisaje, y con la Dehesa de Rueda y las vacas abajo y todo verde en primavera y seco en verano, y la iglesia en ruinas con el altar... Pero todo eso hay que conservarlo, porque el futuro es la consolidación de esos restos. Si no, tampoco tenemos futuro.

P. Son ustedes una pequeña brigada de 3 ó 4 personas frente al gran contrincante que es el paso del tiempo. Hablo del colectivo Románico sin techo.

R. Somos como cuatro o cinco personas visibles, pero detrás hay mucha gente que nos ayuda. No hemos querido formar una asociación, porque tampoco queremos recibir ayudas, sino poner en valor un patrimonio del que nadie se preocupa. La Administración no nos hace caso; nadie nos hace caso. Solamente la prensa, las redes sociales... La lucha es desigual, pero también muy bonita. Tú estás dando a conocer al habitante de un pueblo el valor que tiene y la gente del pueblo a veces se pone en contacto contigo. Vecinos de Alcozar, de Magaña, de Centenera de Andaluz, los chicos que están intentando salvar algo de El Vallejo... Se establecen muchas redes con gente que piensa lo mismo que tú.

P. ¿Qué le supone ser activista del patrimonio, además de dolores de cabeza?

R. Queda a veces un sabor agridulce, pero dolores de cabeza nunca, porque en nuestros pueblos siempre hay gente preocupada por el patrimonio. Hablas con ellos y conoces a personas. Son muchas satisfacciones. Evidentemente vas a La Barbolla y ves a Lorenzo preocupado por la pila bautismal donde se bautizó él, sus padres, sus abuelos y eso te da pena. O hablas con la señora Cirila, que había barrido cientos de veces las gradas de la iglesia de la Barbolla... Todo eso da pena. Pero es que gracias a eso conoces a la señora Cirila; a Lorenzo; a Ignacio, de Centenera; a María Jesús, de Alcozar; al grupo El Lagar, de Quintanilla de Nuño Pedro... Al final son muchas satisfacciones, aun con el sentimiento de que nadie nos escucha, de quienes nos tienen que escuchar, porque el pueblo sí escucha y se apasiona.

P. Comparta la vida secreta de esos templos que visita.

R. Cada templo tiene un pasado y secretos. Los muertos que están enterrados ahí es un secreto muy importante que mucha gente no sabe. Hay sitios que están llenos del pasado de sus habitantes. Las iglesias te cuentan muchos secretos, grafitis que ha dejado gente cuando se fue del pueblo. Cada iglesia tiene su secreto. Castellanos del Campo, por ejemplo, donde ves que han robado ocho metros de cornisa, pero no se llevaron los canecillos quizá porque les corrió prisa o vieron alguna luz. La iglesia del Salvador en Magaña, cuyos canecillos se llevan a principios del siglo XX a la nueva escuela que están haciendo en el pueblo y ahora esos canecillos, como ya no es escuela, están en una tienda multiservicios. Cada lugar tiene su secreto y por eso nos gusta ir y verlo. Además, hay iglesias que han permanecido casi igual y otras a las que el paso del tiempo les está haciendo un daño terrible.

P. ¿De qué hablaría con Dios si se le apareciera por esas iglesias y ermita quejumbrosas?

R. Le diría que ayudara a la España abandonada. Le pediría solo eso.

P. ¿Cuántas veces se le ha aparecido Dios por esos templos en vida?

R. No, no se me ha aparecido dios nunca. Dios no se aparece, está en principio en todas las partes según la iglesia. Y hay muchos dioses distintos. Hay un dios rural, un dios urbano. Un dios de iglesia edificio, un dios de ermita, de romería. Cada uno tiene su propio dios.

P. Todo se reduce a piedras. ¿Cuándo y por qué le empezaron a gustar?

R. Cuando a los 11 años me llevaron a un seminario menor en Carrión de los Condes. Está enclavado en el monasterio de San Zoilo, que hoy es hotel, pero entonces era un seminario y tiene un claustro gótico-plateresco espectacular. Los curas nos llevaban mucho de viaje por el románico palentino. Veías iglesias de tapial, de ladrillo, sin tanto valor, pero los propios vecinos del pueblo las cuidaban y evitaban que se cayeran. Había un sentimiento de patrimonio de todos. No solo de la iglesia de mayúscula. El edificio iglesia era de todos.

P. Más allá de la necesidad de conservación, cuénteme qué le cuentan.

R. Cada templo te cuenta la historia de su pueblo, de su comarca, de su comunidad de villa y tierra. Y también la historia de los pastores que pasaban por allí, y a veces de los expoliadores. Hay iglesias rurales que te cuentan el saqueo que han sufrido. Cada edificio te cuenta algo porque tiene una historia.

P. En la otra vida ¿será arco, pilar, arquivolta o humano de a pie?

R. Creo que humano de a pie que es como mejor se vive.

P. Yo rodaría cortos y reinvertiría en el patrimonio la recaudación en estos escenarios.

R. Se pueden hacer muchas cosas, pero hace falta saber de quién es la propiedad de la iglesia. Podemos tener muchas ideas: hacer un concierto, un corto... pero después con ese dinero ¿qué haces?, ¿la iglesia de quién es? Hay veces que la gente lucha. Por ejemplo la asociación de Alcozar, la de Centenera, la asociación de Quintanilla de Nuño Pedro... luchan por rehabilitar lo que hay. Y saben que les van a dejar intervenir en ella. Pero hay muchas veces que los edificios son municipales, privados, de la Iglesia. Tiene que haber ahí una Administración grande, que puede ser la Junta, la Diputación, que agrupe a todo e impulse un proyecto grande, bestial, a través de fondos europeos, de pequeñas ayudas. O a través de empezar sencillamente. Hay veces que es fácil empezar. Aquí en Soria hay ejemplos, no todo es destrucción. Tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Suellacabras que restaura la iglesia de San Caprasio, o la propia Junta, que restaura la iglesia en ruinas de Villaciervos. Hay cientos de ejemplos.

P. ¿La implicación ciudadana es la justa o no llega?

R. Hay mucha implicación ciudadana, lo que sucede es que los propietarios de esos edificios en ruinas no quieren hacer nada. A veces me planteo qué es lo mejor para la Administración. Pues que el edificio desaparezca totalmente. En Escarabajosa nadie va a protestar porque el ábside y lo que queda de la iglesia (que nadie de Soria sabrá donde está Escarabajosa) se arruine y se destruya. Veo un poco difícil todo esto.

P. ¿Cuántas veces le han dicho que era un poco quimérico en cuanto a la recuperación de este románico rural de Soria?

R. Continuamente. También otra gente te ayuda y te apoya. ¿Que es una quimera? Puede serlo. Pero me molesta mucho cuando esa misma persona, o ese político se va a Irlanda y se hace una fotografía con un castillo en ruinas todo lleno de verde y luego aquí en Soria no protege nuestros castillos, el de Caracena, el propio de Gormaz. Otros cientos de castillos que están en ruinas.

P. ¿Qué es lo importante y qué lo accesorio en esto que llaman patrimonio?

R. Para nosotros lo más importante es dar a conocer esos edificios, esos inmuebles en ruina, que el propio propietario sepa el valor que tienen. Lo importante es la difusión de nuestro patrimonio en ruinas. Lo accesorio no sabría decirte, pero creo que no hay nada accesorio. Lo importante es que la población lo conozca. Y recuperar una romería: que los habitantes de Boos vayan cada 10 de agosto a la ermita de San Lorenzo de Boíllos que la saquearon en 2018, cuyo arco de gloria está en unos almacenes del Obispado parece ser, eso ya es un avance. Es un trabajo colaborativo que no suma.

P. Oiga, ¿cómo sería una amnistía para el patrimonio caído?

R. Una amnistía para el patrimonio caído aquí en Soria sería invertir 400 o 500 millones en el patrimonio en ruinas. Decía Avelino Hernández que Tierras Altas era un cementerio de pueblos, pero es que ahora ya podemos ampliarlo a toda la provincia. Soria es un cementerio de pueblos abandonados. La amnistía sería invertir ese dinero, que sobra de otras cosas, en patrimonio y provincias abandonadas, como le pasa a Soria.