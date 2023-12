«Hay que regalar compañía. Y regalarse un poco de confianza, respeto y tolerancia»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

P. ¿Qué es lo último por lo que ha rezado?

R. Lo último por lo que he rezado es por una mujer que tiene problemas y está pasando por un mal momento. Está sola en la vida y de la noche a la mañana se ha visto en la calle. Ahora es la persona que más tengo en la mente y por la que más estoy pidiendo. De cara a la Navidad, en una habitación de alquiler, con unas horas de trabajo para sobrevivir y sola.

Vino aquí para desahogarse y para tener un poquito de ayuda. Estuvo hablando conmigo, me llama por teléfono y le voy haciendo un pequeño acompañamiento en la cuestión moral para que pueda animarse y no se hunda.

P. El Císter es oración y silencio. ¿Qué más?

R. La vida monástica no es solo la oración y el silencio. Son importantes, pero sobre todo es el mantener un clima de oración durante todo el día, aunque sea en el trabajo. Tenemos los momentos de oración litúrgica, que vamos a la capilla siete veces al día. El silencio por mutismo no tiene sentido.

Hablamos para lo necesario, evidentemente. Pero el clima del monasterio es siempre de silencio para poder escuchar. Si no hay silencio no se puede escuchar.

P. Hermano, ¿qué echa de menos del mundanal ruido?

R. Del mundo no echo nada en falta. Soy de costa, entonces lo único que echo en falta es la playa. (No esperaba esa respuesta). Es lo único. En verano iba todos los días, prontito, cuando el mar estaba calmado y el agua, limpia. Desde que estoy aquí, la playa me pilla lejos.

Pero de lo demás que lo he conocido y vivido, lo mundano, no echo nada en falta. De hecho cuando tengo que ir a hacer alguna gestión, el ajetreo de pasar por Madrid, el Metro, los trenes, el bullicio de la gente... es algo que me embota la cabeza. No echo nada en falta del mundo y estoy deseando volver al monasterio.

P. ¿Qué plus tienen las mermeladas de Santa María de Huerta?

R. Lo que tienen es la elaboración artesanal. Solamente la fruta y el azúcar y ningún tipo de conservantes. Y luego la elaboración. Yo siempre digo que en la intención que ponemos en lo que hacemos ahí va un poco el sabor de la vida, tanto si haces una comida como mermelada. En la intención que tú pongas estará más o menos sabroso. Si las cosas se hacen de mala gana los resultados no suelen ser buenos. Es poner esa dedicación. No es cuestión de las ventas, sino lo que nosotros podemos aportar desde nuestra oración cuando estamos elaborando a las personas que lo van a consumir.

P. ¿Qué interacciona en usted además de la fe y el amor?

R. Para mí es muy importante la entrega. Es decir, la persona es feliz cuando se entrega a lo que está haciendo. Siempre digo que las cosas te pueden o no gustar. Y ahí no somos libres: la cuestión de los gustos va un poco en función de la psicología de cada persona. Pero el hacer las cosas con gusto depende de la voluntad y ahí sí somos libres, para trabajar esa voluntad y hacer las cosas con gusto. Lo que me mueve más es la entrega, entregarme al cien por cien en lo que estoy viviendo y no reservarme porque eso no da felicidad. Creo que lo importante es mirar hacia fuera y tener muy claro en el monasterio las motivaciones para los oficios que tenemos que hacer. Uno puede estar motivado para una cosa, puede tener habilidades para otra, oficios que le pueden gustar más menos. Pero a fin de cuentas no hay que estar motivados para hacerlos, porque la motivación del monje tiene que ser Cristo. Una vez tengas claro eso, da igual el oficio que tengas que hacer. Yo he pasado ya por muchos oficios. Unos me eran más agradables, otros menos; pero siempre tenía claro que había una motivación profunda. De ahí si me tocaba enfermería, el comedor... ahora me toca la Administración y soy de letras puras, pero bueno, la llevo. Intento siempre responder lo mejor posible con las limitaciones, que todos somos limitados.

P. Algo habrá que le cueste perdonar.

R. He vivido situaciones difíciles, pero las he podido perdonar porque me ha dado paz. También es cierto que a veces ha hecho falta distanciamiento y un tiempo. Pero si hay una cosa que más me cueste perdonar es el daño que le hagan a una persona que yo quiero. No tanto que me lo hayan hecho a mí, que lo he perdonado mejor que si le han hecho daño a otras personas y sabes que ha sido algo injusto. Eso es lo que más me cuesta personar. No sé por qué pero me hace más daño.

P. Abro su web y leo Domus Conversorum (La sala de los amigos conversos). ¿Hacia qué conversión puede mirar la sociedad?

R. Lo de Domus Conversorum era el comedor de los hermanos conversos y se les daba ese nombre no porque fueran conversos. Eran los hermanos que hacían los trabajos manuales, que no eran sacerdotes. Hoy día ya, desde el Vaticano II esa figura desapareció y están los hermanos que son sacerdotes y los que no. Todos vivimos en el mismo régimen. Pero pensando en la conversión, creo que la sociedad ha perdido el norte, tiene que volver a recuperar sus raíces. Europa ha perdido su identidad cristiana y la gente anda como perdida y sin una esperanza. Su vida es trabajar, comer, dormir y divertirse, pero no hay una dimensión de trascendencia en la persona. El mundo interior no se cultiva. Es como si no existiera. Las relaciones son superficiales, la gente se siente sola, muchos amigos en Facebook, TikTok o lo que sea, pero es algo muy superficial, no profundo. Conocen a mucha gente pero viven en la soledad; en un mismo bloque de edificios la gente ni se conoce. Ha perdido la dimensión religiosa que tiene todo ser humano. Ese sentido trascendente. La sociedad necesita recuperar su identidad cristiana.

P. ¿Qué le dice a quién le dice que no entiende que sea monje?

R. Bueno, siempre digo que la vida no es para entenderla, la vida es para vivirla. Cuántas personas no entienden su vida, por lo que tienen que pasar, en las situaciones difíciles... Pienso que no hay que dar mucha explicación, la vida hay que vivirla en el día a día, en el momento presente y vivirlo con intensidad, pero no preguntarse los porqués. Comprender nuestra forma de vida en una sociedad secular comprendo que, obviamente, es muy difícil entenderlo y ni siquiera compartirlo. Si no hay dimensión de fe se piensa 'qué hacen estas personas ahí metidas'.

P. Hablaba de oficios, ¿lleva las cuentas, la hospedería, las mermeladas...?

R. Desde septiembre hasta ahora se me han duplicado los oficios. Estoy llevando el figuerero, el ecónomo diríamos, el que se ocupa de todas las compras, las provisorías, las obras que hay que hacer en la casa, lo que necesitan los hermanos. Luego llevo la contabilidad, la explotación, la contabilidad interna y externa, con todo lo que supone de cuentas a Hacienda y demás. Estoy también de sacristán y llevo la tienda on-line del monasterio y soy el chantre. (¿Cómo?). El chantre es el cantor, el que lleva la música, los ensayos y hace de solista. Hay otro hermano que también, pero la responsabilidad del canto es mía. Si viene un grupo de chavales y hay que atenderlo o una excursión y quieren un testimonio. O información sobre vida monástica. Van surgiendo muchas cosas, como ahora esta entrevista. (¡No sabrá dónde acudir!). Hay días que la cabeza se me colapsa, tengo que llevar agenda y apuntarme las cosas. Son demasiados datos, pero lo voy sacado adelante.

P. ¿Qué se puede regalar en Navidad que no venga envuelto?

R. Creo que lo que más necesita hoy la gente es la compañía y sentirse querida. Es el mayor regalo que se puede hacer y no cuesta dinero, sobre todo a ancianos que viven solos, ir a visitarlos, estar con ellos. Hay gente que se siente sola y no tiene a nadie. Y en las familias, donde a veces se está deseando que termine la cena de Nochebuena o Nochevieja y cada uno a su casa porque unos no soportan a los otros. Hay que regalarse un poco de confianza, de respeto, de tolerancia al otro que es distinto a mí. Y a todo eso ponerle cariño, amor, que es lo que realmente somos.

P. Dígame, ¿cuántas horas al día de móvil, radio, televisión...?

R. Móvil no tengo y radio y televisión tampoco. Tiene móvil el abad y un hermano más. Y cuando salimos de viaje tenemos dos móviles de estos antiguos, que no llevan Internet ni nada. Lo que sí tenemos es unos 40 ó 45 minutos al día en que podemos ver en Internet noticias o los correos electrónicos, porque ahora ya no se escriben cartas. De lo demás, nada.

P. ¿Cómo de cerca está del mundo?

R. Depende de en qué sentido. Me siento cercano de todo ser humano, unido a la humanidad, a sus gozos, a sus triunfos y a sus dolores, penas y sufrimientos. En lo que no me siento unido es en los valores que se están viviendo en el mundo. Esos valores que no son para nada cristianos, pero que tampoco son valores humanos. Creo que hay que transmitir y educar en valores. Es algo fundamental desde que somos pequeños que nos eduquen en esos valores. Unido al mundo y a las personas, sí, pero no a los valores mundanos.

P. Fue primero franciscano, ¿por qué después el Císter?

R. A los franciscanos los conocí de pequeño, a los monjes no. Donde yo vivía no había monasterios de monjes. Conocía a los frailes, sentí la vocación y entré ahí, pero es una vida apostólica, de evangelización, hacia afuera. Cuando terminé mi formación me enviaron a una parroquia y a un colegio. No puedo decir que aquellos años fueran malos. Los recuerdo con cariño y fui feliz, pero llegado un momento sentí que Dios me pedía una cosa distinta y tenía que dejar aquello. Lo pasé bastante mal, me fié de él y hoy entiendo el por qué. Me pedía una vida de contemplación, de oración, una vida monástica.

P. Quien tiene información tiene poder. Quien tiene silencio ¿qué tiene?

R. La información se puede ver como tener un poder sobre los demás. Lo que veo es que hay un exceso de información, hay más que nunca y es cuando peor informados estamos. No podemos retener tanta información que nos pueda llegar desde fuera. Ya no es cuestión del silencio externo, es mucho más importante el silencio interno, porque nuestra mente no para. Conseguir esa armonía de silencio interior, de unificación interior, es donde uno ya puede decir 'ya no necesito nada más'. Tener silencio es tener dominio sobre uno mismo.

P. ¿Juega a la lotería, hermano?

R. No. (¿En qué puedo desearle suerte?, ¿o no cree en ella?). Vivimos en un momento -es la impresión que a mí me da- en que las cosas se viven, se juzgan y todo es como bueno o malo. En la experiencia que tengo de mi vida es que todo lo que acontece es para bien, no es cuestión de suerte o mala suerte. Lo que ocurre es que en el momento en que uno tiene que pasar por un dolor o una situación complicada siente que ha tenido mala suerte. Pero cuando pasan los años dice 'si aquello no hubiera pasado de aquella forma, hoy mi vida sería distinta'. Por lo tanto no es que tuviera mala suerte, es que era lo que tenía que vivir en ese momento. No es cuestión de juzgar lo que vivimos como bueno o como malo.

P. El futuro no está escrito, pero quizá se atisbe incierto dentro de su casa... No creo que haya muchos monjes de 20 años.

R. El futuro de la Iglesia, de la vida religiosa, creo están viviendo un momento de crisis de fe. Hace 100 años el que entraba a un monasterio sabía que pasaría su vida ahí y moriría ahí. Hoy vivimos en un momento de incertidumbre en toda la iglesia, de no saber lo que va a pasar mañana. Yo no sé si acabaré mis días en este monasterio o en otro, porque a lo mejor nos vamos reduciendo y tenemos que cerrar casas y juntarnos en un monasterio. No sabemos si dentro de unos años a lo mejor hay un resurgir de vocaciones y no es necesario y podemos seguir en nuestras casas. Pero para mí lo importante es vivir todo esto desde la fe. Si vivimos en una situación que no nos gusta, no es cuestión de que te guste o no. Es vivir de fe. El futuro es incierto y hay que vivir el momento presente. El pasado no existe y el futuro está por llegar. Vive el momento presente con intensidad, la vida es para vivirla, no para hacerse interrogantes constantemente, pensando esto por qué y esto para qué. La vida hay que saborearla. Lo malo es cómo se interpreta ese saborear la vida. Si es con unos valores mundanos o con unos valores humanos y religiosos.

P. A mí mañana, Navidad, me toca trabajar. ¿Qué hará usted que no haga en un festivo normal?

R. El día de Navidad, por mis oficios, tengo más trabajo. También me tocará trabajar y además doble. Como sacristán hay que preparar más cosas en la capilla y, como ecónomo, hay que preparar mejor el aperitivo, la comida. Por la tarde tenemos un momento de encuentro también. Para mí es un día de más trabajo, pero no me pesa... Yo recuerdo mucho a mi madre. No tuvo días festivos, ni domingos, pero su gozo era preparar una paella para que todos sus hijos fueran a comer. No le pesaba el tener que trabajar más para tener el encuentro con todos, hijos, nueras, nietos. Es vivirlo así.

P. ¿Tienen ya la hospedería completa? Una persona muy querida para mí (mañana día 25 hace tres años que falleció) pasaba la Navidad en Huerta.

R. Están llegando. Imagino que viernes y sábado llegará más gente. Eso quien lo sabe bien es el hospedero.